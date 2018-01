Chirurgie bariatrique

La chirurgie de l’obésité réduit la mortalité sur le long terme

Les patients obèses qui ont eu une chirurgie bariatrique, de perte de poids, ont un taux de décès 2 fois plus bas à 4 ans et demi de suivi que les adultes obèses sous régimes et stratégies de traitement non-chirurgicale. Le by-pass semble la technique la plus efficace de ce point de vue.

On en sait beaucoup sur les résultats à court terme de la chirurgie bariatrique et sa grande efficacité sur la perte de poids, mais on ne sait que peu de choses sur ses effets à long terme.

Certaines études antérieures souffraient de limitation en raison d’un certain nombre de facteurs, y compris l'absence d'un groupe comparateur de patients obèses n’ayant pas subi de chirurgie bariatrique.

Pour cette nouvelle étude, parue dans le JAMA, 8 385 patients obèses israéliens ayant subi une chirurgie bariatrique de 2005 à 2014 ont été sollicités ainsi que 25 155 patients ayant reçu des soins non chirurgicaux pour la gestion de l'obésité.

L’obésité ne se gère pas seule

Il s'agit d'une étude observationnelle et les chercheurs ne peuvent contrôler toutes les interactions avec l’environnement qui pourraient expliquer les résultats.

Le taux de décès toute cause sur environ quatre ans et demi est plus faible chez les patients obèses passé par la chirurgie bariatrique (1,3%) que chez les patients ayant géré leur obésité de façon plus traditionnelle (2,3%), une différence statistiquement significative.

Seul bémol au regard de ce travail, les déséquilibres entre les 2 groupes de patients obèses en fonction de l'âge, du sexe, de l'indice de masse corporelle et du diagnostic de diabète. Après ajustement sur ces différences entre les groupes, la chirurgie bariatrique divise par 2 la mortalité toute causes confondues par rapport au régime seul et les résultats seraient les meilleurs avec la chirurgie type « by-pass », versus la sleeve et les anneaux.