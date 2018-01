Les jeunes filles présenteraient de meilleurs résultats

Les adolescents souffrant d’obésité auraient en effet moins de risque d’avoir une maladie cardiaque au cours de leur vie, après avoir subi une chirurgie bariatrique. C’est le résultat de étude clinique "Teen Longitudinal Assessment of Bariatric Surgery" (Teen-LABS), publiée ce mardi par Pediatrics. Avant la chirurgie bariatrique, 33% des participants à l'étude avaient au moins trois facteurs de risque de maladies cardiovasculaires. Trois ans après la chirurgie, seuls 5% des sujets présentaient encore trois facteurs de risque, ou plus.

"C'est la première analyse à grande échelle des prédicteurs de changement dans les facteurs de risque de maladies cardiovasculaires chez les adolescents après la chirurgie bariatrique", indique Marc P. Michalsky, professeur de chirurgie et de pédiatrie à l'Ohio State University College of Medicine et auteur principal de l’étude. Elle montre la réduction des facteurs de risque cardiométaboliques, offrant un soutien convaincant pour la chirurgie bariatrique chez les adolescents". Cette réduction des facteurs de risque cardiovasculaires trois ans après l’intervention dépend de la perte de poids, mais aussi de l'âge au moment de la chirurgie, de l'indice de masse corporelle préopératoire et du sexe du patient. Plus précisément, les résultats seraient meilleurs pour le sexe féminin, lorsque l’âge est le plus jeune et qu'une perte de poids est en cours.