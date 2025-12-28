TDAH : et si c’était parfois un simple manque de sommeil ?

L'ESSENTIEL Les médicaments du TDAH imitent les effets d'une bonne nuit de sommeil sur le cerveau.

Ils seraient surtout efficaces chez les enfants fatigués ou réellement atteints de TDAH.

Le sommeil reste crucial et ne doit pas être remplacé par des stimulants.

Les médicaments pour traiter le trouble déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH), comme la Ritaline, n'agiraient pas tout à fait comme on le pensait. Selon une vaste étude américaine publiée dans la revue Cell, ces stimulants reproduiraient en réalité les effets... d'une bonne nuit de sommeil. Et si, avant de parler de TDAH chez les enfants, on vérifiait donc le temps qu’ils passent à dormir ?

Des substances qui stimulent l’éveil

La recherche, menée par la Washington University School of Medicine, repose sur l'analyse de scanners cérébraux de près de 12.000 enfants âgés de 8 à 11 ans. Chez ceux ayant pris un stimulant, les changements observés concernaient surtout les régions liées à l'éveil, bien plus que les circuits traditionnels de l'attention. En clair : ces médicaments agiraient avant tout comme des "réveils chimiques". Dr Lydic, co-auteur de l'étude, résume dans un communiqué : "Ces substances ne boostent pas directement l'attention, elles stimulent l'éveil et rendent les tâches ennuyeuses plus tolérables."

L'étude révèle que de nombreux enfants qui présentent des problèmes de concentration souffrent en réalité de privation de sommeil. Par exemple, seuls 50 % des enfants interrogés dormaient les neuf heures recommandées. Chez ceux qui manquaient de sommeil, la prise d’un médicament stimulant faisait disparaître les signes cérébraux de fatigue, comme si le cerveau était "rechargé".

Les dangers d’un manque de sommeil chronique

Chez les enfants bien reposés sans TDAH, les stimulants n'apportaient aucun bénéfice cognitif. En revanche, chez les enfants avec TDAH ou en dette de sommeil, les médicaments amélioraient les performances scolaires. C’est un signal fort : l'effet semble compenser un déficit d'éveil plutôt qu'améliorer les capacités au-delà de la normale.

Les chercheurs alertent : ces médicaments ne doivent pas être un substitut au sommeil. Si l'effet est bénéfique à court terme, le manque de sommeil chronique reste dangereux pour le cerveau en développement. Dépression, stress cellulaire et pertes neuronales sont autant de risques identifiés.