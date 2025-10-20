TDAH : voici pourquoi les patients sont plus créatifs que les autres

L'ESSENTIEL Le vagabondage mental se définit par le fait de détourner l'attention de la tâche en cours vers des pensées générées intérieurement

Chez les personnes souffrant de TDAH, le vagabondage mental délibéré, où l’on laisse volontairement ses pensées vagabonder, est associé à une plus grande créativité.

"Pour le traitement du trouble, des interventions de pleine conscience, visant à réduire les divagations mentales spontanées ou à les transformer en formes plus délibérées, pourraient améliorer les résultats thérapeutiques."

"De précédentes recherches ont montré que le 'vagabondage mental' pourrait être un facteur de lien entre le TDAH et la créativité, mais jusqu'à présent, aucune étude n'avait examiné directement cette association", ont déclaré des scientifiques du Centre médical universitaire Radboud (Pays-Bas). C’est pourquoi ces derniers ont décidé d’étudier le lien dans une recherche, présentée lors du congrès de l’European College of Neuropsychopharmacology (ECNP) à Amsterdam. Pour les besoins des travaux, l’équipe a recruté deux groupes différents de patients souffrant de TDAH et adultes témoins dit sains, l'un issu d'un groupe européen organisé par l'ECNP, et l'autre d'un groupe britannique. Au total, 750 participants ont participé. Les deux groupes de patients présentaient des caractéristiques classiques du TDAH, telles que le manque d'attention, l'impulsivité et la tendance à laisser son esprit vagabonder.

2 types de vagabondage mental

Selon les résultats, deux types de vagabondage mental ont été identifiés chez les volontaires. Pour rappel, le vagabondage mental se définit comme le fait de détourner l'attention de la tâche en cours vers des pensées générées intérieurement. "Il peut s'agir d'une perte de concentration, où l'esprit peut dériver d'un sujet à un autre. C’est le 'vagabondage mental spontané'. L’autre type est le 'vagabondage mental délibéré', où les personnes s'autorisent à s'éloigner du sujet, laissant leurs pensées suivre un autre cours. Les psychiatres ont développé des méthodes pour mesurer le degré de sensibilité à ces différentes tendances."

TDAH : le vagabondage mental délibéré favorise la créativité

Par la suite, les auteurs ont mesuré la créativité dans les deux groupes, en demandant aux participants de trouver une utilisation créative à un objet du quotidien. Constat : les adultes présentant davantage de traits du TDAH, comme le manque d’attention, l’hyperactivité ou l’impulsivité, obtenaient de meilleurs résultats en matière de créativité. En outre, l’équipe a observé que le vagabondage mental, en particulier le vagabondage mental délibéré, où l’on laisse volontairement ses pensées vagabonder, était associé à une plus grande créativité chez les personnes atteintes de TDAH.

Des implications pour la psychoéducation et les traitements

D’après les chercheurs, ces données pourraient avoir des implications pratiques pour la psychoéducation et les traitements. "En psychoéducation, des programmes ou des cours spécialement conçus pour apprendre aux personnes à exploiter leurs idées spontanées, par exemple en les transformant en productions créatives, pourraient aider les personnes présentant des traits du TDAH à exploiter les bienfaits du vagabondage mental. Pour le traitement du trouble, des interventions de pleine conscience adaptées au TDAH, visant à réduire les divagations mentales spontanées ou à les transformer en formes plus délibérées, pourraient atténuer les déficiences fonctionnelles et améliorer les résultats thérapeutiques."