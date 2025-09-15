TDAH : pourquoi les patients sont-ils plus enclins à s’ennuyer ?

L'ESSENTIEL Les personnes ayant des traits du TDAH présentent des niveaux significativement plus élevés de propension à l'ennui.

L’ennui accru chez les patients est en partie dû aux difficultés à réguler et à maintenir leur attention, ainsi qu'à l'utilisation de leur mémoire de travail.

Selon les chercheurs, "ce genre de situation fait partie intégrante de leur quotidien, faisant de l'ennui une expérience fréquente et omniprésente."

"Une prédisposition à l'ennui a été rapportée chez les populations atteintes de trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH). Cependant, aucune recherche à ce jour n'a examiné les médiateurs potentiels de l'ennui (qui peut favoriser un sentiment de vide, une difficulté à se détendre, une hausse du tabagisme, une démotivation et même de l’anxiété) lié au TDAH", selon des scientifiques de l’université de Tampa (États-Unis). C’est pourquoi ils ont mené une étude afin de savoir si les personnes présentant des signes de ce trouble du neurodéveloppement présentent une propension à l'ennui plus élevée que ceux n’ayant pas de traits de TDAH. Autre objectif : déterminer si le contrôle de l'attention et la mémoire de travail interviennent dans l’association.

L’ennui, une expérience courante chez les personnes ayant des traits de TDAH

Pour les besoins des travaux, les auteurs ont 88 étudiants américains, dont 31 répondant aux critères de traits élevés de TDAH mais sans avoir reçu de diagnostic formel et 57 sans symptômes. Les participants, âgés en moyenne de 19 ans, ont rempli des questionnaires évaluant les signes actuels et passés du TDAH, ainsi qu'un test fait en 8 éléments mesurant l'ennui. En outre, ces derniers ont réalisé six tâches informatisées visant à mesurer le contrôle de l'attention et la mémoire de travail. "Sans surprise", les membres du groupe présentant des symptômes du trouble du neurodéveloppement ont signalé des niveaux significativement plus élevés de propension à l'ennui. L'écart entre les groupes était important, suggérant que l'ennui pourrait être une expérience courante et impactante pour les personnes présentant des signes de TDAH.

TDAH : l’attention et la mémoire de travail sont altérées chez les patients

Selon les recherches, parues dans la revue Journal of Attention Disorders, les volontaires ayant des traits de TDAH ont obtenu de moins bons résultats à plusieurs tâches de contrôle de l'attention et de mémoire de travail. "Ces deux facteurs ont partiellement médié le lien entre TDAH et ennui, représentant respectivement 5,8 % et 6,4 % de la variance de l’ennui lié au TDAH." Cela confirme les conclusions précédentes selon lesquelles ces fonctions exécutives sont fréquemment altérées chez les personnes atteintes de TDAH.

"Pour mettre les choses en perspective, imaginez un étudiant motivé suivant un cours de chimie. Même s'il est réellement intéressé par la matière, la complexité du cours peut l'empêcher de rester concentré. Au lieu de reconnaître ses propres difficultés d'attention, l'élève pourrait simplement qualifier le cours d''ennuyeux'. Pour les personnes atteintes de TDAH, qui éprouvent souvent des difficultés d'attention persistantes, des situations comme celle-ci font partie intégrante de la vie quotidienne, faisant de l'ennui une expérience fréquente et omniprésente", a déclaré Sarah Orban, psychologue clinicienne et auteure principale de l’étude.