TDAH : les médicaments réduisent les comportements à risque

L'ESSENTIEL Les médicaments contre le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH) réduisent certains comportements à risque.

Ils diminuent le risque d'accident de la route, de toxicomanie, de comportement suicidaire et de criminalité.

Cela pourrait être lié à la diminution de l'impulsivité et à l'amélioration de l'attention.

Deux millions de personnes sont atteintes d’un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH) en France. Lorsqu’il devient un handicap au quotidien, les médecins peuvent prescrire un traitement adapté. Mais les preuves d’efficacité de ces médicaments demeuraient limitées, jusqu’à la parution récente d’une étude. Dans British Medical Journal, des scientifiques démontrent que le traitement permettrait de réduire certains comportements à risque.

Une vaste étude sur les effets du traitement contre le TDAH

Ces chercheurs se sont appuyés sur les données des registres nationaux suédois pour examiner les effets du traitement médicamenteux du TDAH chez 148.581 personnes âgées de 6 à 64 ans ayant reçu récemment un diagnostic de TDAH. 57 % d’entre elles ont commencé un traitement médicamenteux, principalement le méthylphénidate. Les scientifiques ont observé l’apparition de certains événements/comportements sur une période de deux ans après le diagnostic : comportements suicidaires, toxicomanie, blessures accidentelles, accidents de la route et criminalité.

TDAH : le traitement diminue le risque de comportement suicidaire, de criminalité, d’accident de la route et de toxicomanie

"Après prise en compte de facteurs tels que l'âge, le sexe, le niveau d'éducation, les diagnostics psychiatriques et les antécédents médicaux, les médicaments pour le TDAH ont été associés à une réduction des taux de première apparition pour quatre des cinq critères : une réduction de 17 % pour les comportements suicidaires, de 15 % pour la toxicomanie, de 12 % pour les accidents de la route et de 13 % pour la criminalité", observent-ils. Lorsque ces évènements étaient récurrents avant le traitement, les chercheurs ont remarqué une diminution de 15 % des tentatives de suicide, de 25 % de la toxicomanie, de 4 % des blessures accidentelles, de 16 % des accidents de la route et de 25 % de la criminalité.

Traitement du TDAH : un nouvel éclairage pour les professionnels de santé

Pour les auteurs, ces effets pourraient être la conséquence d’une diminution de l’impulsivité. Ainsi, le médicament permettrait de réduire les comportements agressifs, et donc la criminalité, tout en augmentant l’attention, ce qui diminue le risque d'accidents de la route en minimisant les distractions. "Ces résultats apportent des preuves des effets du traitement médicamenteux du TDAH avec des résultats sanitaires et sociaux importants, qui devraient éclairer la pratique clinique et le débat sur le traitement médicamenteux du TDAH", concluent les auteurs.

S’ils relèvent quelques limites à leurs travaux, notamment la non-prise en compte du niveau de gravité du trouble, ils soulignent l’importance du traitement. "Lorsque les médecins discutent de l'utilisation potentielle [des médicaments], ils se concentrent sur le type de médicament et les effets secondaires - que nous n'avons pas besoin de sous-estimer, mais souvent il n'y a pas d'informations sur les risques si vous ne prenez pas de médicaments, soulève le Dr Samuele Cortese, l'un des auteurs de l'étude et professeur à l'Université de Southampton au Royaume-Uni, dans un article d’Euronews. (…) Je pense qu'il est important de considérer [que] si le trouble n'est pas traité, il peut y avoir des risques, et maintenant nous avons des preuves que les médicaments peuvent aider à les réduire."