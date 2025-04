TDAH : quels sont les effets des médicaments sur le cœur ?

L'ESSENTIEL L'étude montre une augmentation globale faible de la pression artérielle et du pouls pour la majorité des enfants prenant des médicaments pour le TDAH.

Mais pour les chercheurs, le rapport risque-bénéfice est rassurant.

Néanmoins, ils appellent les médecins à être vigilants, surtout auprès des patients ayant des troubles cardiaques.

Depuis plusieurs années, les médicaments pour le Trouble Déficit de l’Attention avec ou sans Hyperactivité (TDAH) soulèvent des craintes sur leurs potentiels effets nocifs sur la santé cardiovasculaire. Bonne nouvelle pour les patients et leurs proches. Une nouvelle étude, coordonnée par le CHU de Toulouse, l’université de Toulouse ainsi que l’université de Southampton, montre que le traitement n’a qu’un faible impact sur la pression artérielle et la fréquence cardiaque.

Les résultats ont été détaillés dans la revue The Lancet Psychiatry, le 6 avril 2025.

Médicaments contre le TDAH : des effets légers sur la pression artérielle et la fréquence cardiaque

Pour vérifier les effets des médicaments du TDAH sur le cœur des patients, les chercheurs français et britanniques ont repris les données de 102 essais contrôlés randomisés, incluant un total de 22.702 participants atteints du trouble du neurodéveloppement. Les analyses ont révélé que tous les médicaments utilisés pour le TDAH étaient généralement associés à de faibles effets globaux sur la pression artérielle, la fréquence cardiaque et les paramètres de l’électrocardiogramme.

À l'exception de la guanfacine (qui entraîne une diminution de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque), les autres cachets étaient liés à "une petite augmentation des valeurs de ces paramètres". De plus, aucune différence significative n'a été trouvée entre les stimulants – comme le méthylphénidate et l'amphétamine – et les non-stimulants tels que l’atomoxétine et la viloxazine, en ce qui concerne leurs effets sur la pression artérielle et la fréquence cardiaque.

"Lorsqu'il s'agit de prendre un médicament, les risques et les bénéfices doivent toujours être évalués ensemble. Nous avons constaté une augmentation globale faible de la pression artérielle et du pouls pour la majorité des enfants prenant des médicaments pour le TDAH. D'autres études montrent des bénéfices clairs en termes de réduction du risque de mortalité et d'amélioration des performances scolaires, avec un risque légèrement accru d'hypertension, mais pas d'autres maladies cardiovasculaires. Globalement, le rapport risque-bénéfice est rassurant pour les personnes prenant des médicaments pour le TDAH", notent les chercheurs Pr Samuele Cortese et Pr Alexis Revet.

TDAH : surveiller plus attentivement les patients cardiaques

Si l'équipe estime que les avantages de la prise d'un traitement contre le TDAH l'emportent sur les risques, elle remarque qu'il est important d’avoir connaissance de ses effets, et de surveiller les réactions. "Nos découvertes devraient informer les futures directives cliniques, soulignant la nécessité de surveiller systématiquement la pression artérielle et la fréquence cardiaque, tant pour les stimulants que pour les non-stimulants. Cela devrait être particulièrement pertinent pour les praticiens qui pourraient supposer que seuls les stimulants ont un effet négatif sur le système cardiovasculaire", explique le Dr Luis Farhat, premier auteur de l’étude, dans un communiqué transmis par le CHU de Toulouse.

Le scientifique et ses collègues ajoutent que les personnes ayant des problèmes cardiaques existants devraient "discuter des effets secondaires des médicaments pour le TDAH avec un cardiologue avant de commencer le traitement". Des recherches supplémentaires vont être lancées pour déterminer si certains groupes pourraient être plus vulnérables aux effets secondaires cardiovasculaires que d'autres.