TDAH : ce médicament courant pourrait aider à gérer les symptômes

L'ESSENTIEL L’amlodipine, un médicament couramment utilisé contre l’hypertension, pourrait aider à gérer les symptômes du TDAH.

Les chercheurs ont découvert que le TDAH est lié aux mêmes canaux calciques dans le cerveau que les cibles de l’amlodipine.

Comme le médicament a déjà été approuvé par les autorités, il pourrait être rapidement utilisé pour le TDAH.

Près de 6 % des moins de 18 ans et 3 % des adultes sont touchés par trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH). Ces personnes - qui présentent des niveaux élevés d’inattention et d’impulsivité - seraient susceptibles de voir leurs difficultés soulagées grâce à un médicament bien connu.

L’amlodipine, un traitement couramment utilisé contre l’hypertension, pourrait aider à gérer les symptômes du trouble du neurodéveloppement, selon une étude internationale parue dans la revue Neuropsychopharmacology, le 14 février 2025.

TDAH : l'amlodipine réduit l’hyperactivité et l’impulsivité

Afin de trouver un traitement contre le TDAH ayant moins d’effets secondaires que ceux actuellement préconisés, les chercheurs ont décidé de tester cinq médicaments courants sur des rats affichant des symptômes de type TDAH.

L'amlodipine qui est généralement prescrit contre l'hypertension est le seul à avoir réduit de manière significative les troubles liés à l'hyperactivité. Après cette découverte, l’équipe a décidé d’étudier spécifiquement l’action du médicament en le testant sur des poissons zèbres. Cet animal partage environ 70 % des gènes avec les humains.

Les analyses ont montré que l’amlodipine réduisait l’hyperactivité et l’impulsivité – les principaux symptômes du TDAH – chez ces poissons. Autre découverte de ces tests : le médicament antihypertenseur est capable de traverser la barrière hémato-encéphalique, ce qui signifie qu’elle peut influencer directement les fonctions cérébrales.

TDAH et amlodipine : un traitement disponible potentiellement rapidement

En analysant ensuite les données génétiques de l’Homme, les scientifiques ont remarqué que le TDAH est lié aux mêmes canaux calciques dans le cerveau que ceux ciblés par l’amlodipine. De plus, l’étude des dossiers des patients du Royaume-Uni a montré que les personnes qui prenaient l’antihypertenseur, avaient moins de sautes d’humeur et moins de comportements à risque. Un élément qui montre une nouvelle fois le potentiel du médicament sur le TDAH, selon les chercheurs.

"L’utilisation de l’amlodipine, un médicament bien connu contre l’hypertension, offre une voie prometteuse et rapide pour traiter les symptômes de TDAH. Nos recherches indiquent que, en raison de son approbation et de son profil de sécurité existants, l’amlodipine pourrait être rapidement redéployée comme option de traitement du TDAH, procurant potentiellement un soulagement aux patients plus rapidement que le développement de nouveaux médicaments", explique dans un communiqué le Dr Matthew Parker qui a travaillé sur l’étude.