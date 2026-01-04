Nouvel An : pourquoi poser des intentions vaut mieux que prendre des résolutions ?

L'ESSENTIEL Les bonnes résolutions de la nouvelle année reposent trop souvent sur des objectifs rigides, difficiles à tenir.

Cette pression permanente épuise les ressources mentales.

Il est important de remplacer une résolution par une invitation à apprécier le chemin pour la tenir.

Si nous avons souvent l’impression d’échouer à tenir nos bonnes résolutions de la nouvelle année, c’est parce qu’elles reposent sur des objectifs rigides, formulés comme des obligations. À l’inverse, poser une intention revient à choisir une direction intérieure qui oriente différemment vers un changement durable.

Quand les bonnes résolutions riment avec « pression »

Les résolutions fonctionnent souvent comme des contrats stricts que l’on signe avec soi-même. Elles tolèrent mal les écarts et laissent peu de place aux aléas de la vie. Un rhume, une surcharge de travail ou une baisse de moral suffisent à déclencher un discours intérieur critique. Après quelques séances manquées, le sentiment de culpabilité prend le dessus et l’activité est abandonnée.

Cette pression permanente épuise les ressources mentales, car elle repose davantage sur l’autocritique que sur l’encouragement. Le changement devient alors une source de stress supplémentaire, et non un soutien.

Utiliser l’intention comme une boussole intérieure

Poser une intention, c’est remplacer un ordre de mission rigide par une invitation à apprécier le chemin pour y arriver. L’intention ne fixe pas une destination mesurée par un chiffre, par exemple, mais plutôt un sentiment à cultiver, comme la vitalité, la sérénité ou la connexion aux autres.

Prendre, par exemple, l’intention d’accueillir ses journées avec plus de gratitude offre davantage de flexibilité : certains jours, cela passe par une promenade, alors que d’autres, il peut s’agir de noter trois choses positives avant de dormir. Ainsi, chaque action compte, car elle est alignée avec le sens recherché. L’intention agit comme une boussole : même lorsque le chemin serpente, la direction reste claire.

Un changement nourri par le soutien et la bienveillance

Les intentions transforment aussi la communication, envers soi-même comme envers les autres. Un écart n’est plus un échec, mais une information sur ce dont on a besoin. Adopter cette posture favorise l’auto-compassion et rend plus facile la demande de soutien auprès de ses proches, alors que des règles strictes génèrent souvent des tensions et des jugements.

Le changement durable naît ainsi de la répétition douce d’actions alignées avec ce qui compte vraiment pour nous. En remplaçant la pression par la direction, la critique par le soutien, nous transformons le chemin du changement en une aventure constructive, source de sens et de confiance.

En savoir plus : "La philosophie du bonheur : 365 citations spirituelles à lire chaque matin pour cultiver la pensée positive et être heureux toute l'année" d'Isabelle Torres.