Bonnes résolutions : les 8 étapes à suivre pour les tenir, selon une psy

L'ESSENTIEL Selon une étude menée sur 200 personnes, seulement 19 % des personnes arrivent à tenir leurs “bonnes résolutions” du Nouvel An au bout de deux ans.

Pour la psychologue Susan Albers, il y a pourtant des techniques efficaces pour réussir à s’y tenir.

Elle conseille, entre autres, d’avoir des objectifs clairs et réalistes, mais aussi d’être bienveillant envers soi-même.

“Cette année, je vais me mettre au sport”. “C’est décidé, en 2024 j’arrête de fumer”. “Je vais réduire mon empreinte carbone en arrêtant de manger de la viande”. Vouloir changer son comportement, vers un autre que l’on juge meilleur, est bien souvent une coutume qui accompagne le Nouvel An. Et pour cause, commencer une nouvelle année donne le sentiment que l’on peut changer les choses, repartir du bon pied… Pourtant, cette étude menée sur 200 personnes avec de “bonnes résolutions” au Nouvel An, montre qu’au bout de deux ans, seulement 19 % d’entre elles continuent à maintenir ce “bon” comportement. “Les gens ont tendance à adopter exactement la même résolution année après année, ce qui montre l'écart entre ce que nous faisons et ce que nous voulons", précise la médecin psychologue Susan Albers. Selon elle, il est pourtant donné à tout le monde de changer, à condition de s’y prendre avec intelligence. Elle nous explique les huit points à suivre pour y parvenir.

Habitudes : se concentrer sur la nouveauté plutôt que l’abandon

La recherche montre qu’il est plus facile d’adopter un nouveau comportement que d’en arrêter un. Ainsi, la spécialiste conseille de choisir un objectif qui implique une nouvelle habitude. “Si vous souhaitez manger plus sainement, par exemple, votre résolution pourrait être d’augmenter votre consommation de fruits et légumes plutôt que d’éviter les aliments transformés ou de supprimer le sucre”, explique-t-elle.

Avoir des objectifs réalistes

Pour réussir à tenir ses engagements de la nouvelle année, il est forcément plus judicieux de choisir des objectifs “vivables” sur le long terme. Il faut donc bien prendre le temps de réfléchir à un comportement que l’on pourra réellement suivre au quotidien. Par exemple, une personne qui ne fait pas du tout de sport, ne peut pas commencer en voulant directement faire des séances intensives et longues, mais plutôt en démarrant avec 30 minutes par jour, à raison de trois fois par semaine.

Se fixer des objectifs précis

De bonnes résolutions doivent toujours être claires et précises dans la tête du décideur ! “Les solutions doivent être concrètes, insiste la Dr Albers. Au lieu de prendre la résolution générale de ‘faire plus d'exercice’, fixez-vous un objectif précis, comme marcher 20 minutes par jour.”

Être flexible et indulgent avec soi-même

“Soyez flexible et indulgent, cela peut vous aider à éviter de vous sentir frustré plus tard”, avance la psychologue. En d’autres termes, si vous n’arrivez pas à tenir complètement votre objectif une journée, ce n’est pas bien grave, vous serez meilleur le lendemain. On vise le progrès plutôt que la perfection !

Identifier les potentiels obstacles

“Identifier vos obstacles dès le début peut vous aider à les contourner et à mieux réussir”, explique la Dr Albers. Travail, famille, peur, fatigue… Il faut réfléchir à tout ce qui pourrait rendre la bonne résolution caduque, qu’il s’agisse d’obstacles physiques ou émotionnels. Les seconds sont bien souvent plus difficiles à gérer. Selon votre tempérament, la psychologue conseille :

de commencer à faire des affirmations positives si vous êtes enclin aux pensées négatives ; de faire preuve d’auto-compassion, si vous avez tendance à être dur envers vous-même ; de travailler sur la gestion de votre perfectionnisme, si vous détestez ne pas voir de résultats immédiats.

Trouver du soutien pour garder le moral

Le soutien social est l’un des principaux indicateurs de réussite dans le maintien d’une bonne résolution, remarque la spécialiste. Un membre de la famille, un collègue de travail ou même un coach peut vous aider à rester sur la bonne voie. Et mieux encore : la résolution de groupe ! Ne pas faire cavalier seul et travailler en communion est l’une des clés du succès.

Garder l’objectif en tête

“Nos esprits sont occupés et actifs, note la psychologue. Il est facile de se fixer un objectif et de l’oublier rapidement.” Pour ne pas commettre cette erreur, la Dr Albers préconise de :

configurer son téléphone ou son calendrier pour envoyer des notifications push rappelant l’objectif ; afficher des rappels sur le bureau ou le miroir de la salle de bain ; ajouter l’objectif aux listes de tâches et de courses.

Suivre les progrès réalisés

“Conservez des données peut vous aider à suivre vos progrès, mais elles peuvent également vous aider les jours où tout ne se passe pas bien”, explique-t-elle. “Regarder en arrière pour voir comment vous allez peut vous aider à rester motivé.” La spécialiste suggère de tenir un journal de bord par exemple, ou encore d’utiliser une application sur smartphone.







Vous avez maintenant toutes les combines pour tenir vos engagements du nouvel an ! Et si jamais cette année vous n’êtes pas d’humeur à prendre de résolution, la psychologue propose d’autres façons de s’auto-améliorer, notamment en définissant une intention, plutôt qu’un devoir, comme “je veux être plus positif”, ou encore “je vais passer plus de temps avec mes proches”. Et gardez bien en tête qu’un “changement réel et durable ne se produit que lorsqu'une personne se sent prête, et non en choisissant une date arbitraire sur un calendrier”, souligne la psychologue.