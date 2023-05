Arrêt du tabac : et si vous adoptiez la méthode chinoise ?

L'ESSENTIEL Le programme WeChat WeQuit de l’application WeChat a été testé par des chercheurs.

Les personnes qui l’ont suivi ont obtenu de bons taux de réussite à l’arrêt de la cigarette.

Ce programme pourrait être une solution proposée aux personnes qui souhaitent arrêter de fumer.

Selon le plan national de lutte contre le tabac, en France, deux tiers des 13 millions et demi de fumeurs quotidiens souhaiteraient arrêter la cigarette. Pour y arriver, certains optent pour leur seule volonté, d’autres pour des substituts nicotiniques, des séances chez l’hypnotiseur, un ou plusieurs entretiens avec un tabacologue, etc.

Un programme pour arrêter de fumer de l’application WeChat

Des chercheurs ont prouvé l’efficacité d’une autre méthode, pouvant être adoptée seule ou en complément des solutions : le programme WeChat WeQuit, de l’application mobile de messagerie textuelle et vocale très populaire en Chine WeChat (on compterait environ 300 millions de fumeurs en Chine). Leurs travaux ont été publiés dans la revue eClinicalMedicine.

Ce programme est basé sur des mécanismes de théorie cognitivo-comportementale et contient deux sections différentes. La première consiste à “se préparer à arrêter” : motivations, identification des habitudes tabagiques, des sources de soutien, enseignement des techniques de relaxation, etc. La deuxième partie “arrêter de fumer et prévenir les rechutes” donne des conseils pour faire face à la prise de poids, aux situations difficiles, aux facteurs de stress, etc.

Les participants à cet essai clinique ont été répartis en deux groupes. Dans le premier, ils suivaient le programme WeChat WeQuit et ont donc reçu trois à cinq messages au cours des quatre premières semaines, puis un à trois messages jusqu'à 12 semaines. En parallèle, des audios et des images de relaxation étaient disponibles à tout moment dans leur compte d'abonné. Les chercheurs notent que 80 % des informations ont été lues par les participants. Dans le second groupe, les patients n’ont reçu que de simples messages de contrôle. Enfin, tous les participants ont été suivis pendant 26 semaines après la date de l’arrêt pour vérifier que l’arrêt était durable.

Un taux de réussite plus important à l’arrêt de la cigarette

Résultat : les participants qui ont suivi le programme “WeChat WeQuit” ont obtenu un taux de réussite supérieur à l’autre groupe pour l’arrêt de la cigarette. Ainsi, au bout de 26 semaines, soit environ 6 mois, le taux d’arrêt variait de 24,28 % à 34,33 % dans ce groupe, alors qu’il n’était compris qu’entre 6,13 % et 9,65 % chez les participants qui ne recevaient que des messages de contrôles.

Les scientifiques estiment que ce programme devrait être envisagé comme l’une des méthodes permettant l’arrêt de la cigarette.