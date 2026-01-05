Grippe : les dangers que peut cacher votre habitation

L’épidémie de grippe sévit actuellement en France. Toutes les régions sont concernées par la propagation du virus. Certains facteurs peuvent augmenter le risque d’être contaminé. En 2024, une étude, parue dans International Journal of Hygiene and Environmental Health, montrait que l’air intérieur, celui des maisons et des appartements, est parfois un facteur de risque.

Grippe et virus : il faut maintenir une humidité intérieure comprise entre 40 et 60 %

L’équipe de recherche à l’origine de ces travaux s’est intéressée à l’humidité relative dans les intérieurs. "L'influence de l'humidité de l'air intérieur sur le confort, la santé, la productivité au travail et le risque d'infection a été en partie négligée pendant des décennies par la communauté scientifique spécialisée dans la qualité de l'air intérieur, estiment-ils en préambule de leurs travaux. Une des principales raisons réside dans la confusion entre les effets néfastes de l'humidité liés à une activité de l'eau élevée dans les matériaux de construction et l'humidité de l'air intérieur."

Au cours de leur recherche, ils ont observé les effets de l’humidité de l’air intérieur sur différents facteurs, dont les risques d’infection par la grippe et la Covid-19. D’après leurs conclusions, le risque d'infection par ces virus est "minimal dans la zone optimale d'humidité relative (HR) de 40 à 60 %". Lorsque l’humidité est insuffisante, les personnes malades ont tendance à exhaler davantage de particules de virus, en toussant par exemple. "En général, l'augmentation de l'humidité de l'air intérieur par rapport à un air sec améliore la santé des voies respiratoires tout en réduisant la viabilité des virus infectieux", poursuivent les auteurs. Ils soulignent que la maîtrise de l'humidité de l'air intérieur, associée à la ventilation et à la température, constitue "une avancée naturelle pour améliorer la santé respiratoire (…) et limiter le risque d'infection, notamment en hiver dans les climats tempérés ".

Comment se protéger du virus de la grippe ?

En cette période de circulation importante du virus, il est important de limiter les risques de contamination. "La vaccination contre la grippe est le moyen le plus efficace de protéger les populations les plus vulnérables (personnes âgées, malades, femmes enceintes, etc.) et de diminuer le nombre de décès dus à la grippe, rappelle l’Assurance Maladie. Si elle ne permet pas toujours d’éviter la maladie, la vaccination réduit le risque de complications graves ou de décès." Pour les personnes à risque, la vaccination est entièrement prise en charge par la Sécurité Sociale.

Pour réduire le risque de contracter le virus, l’Assurance Maladie insiste sur l’importance des gestes barrières : lavage régulier des mains, utilisation d’un mouchoir jetable, port du masque, aération des pièces, etc. Le Ministère de la Santé souligne que les lieux fermés et très fréquentés favorisent la propagation rapide de la grippe. L'an dernier, l'épidémie grippale a provoqué plus de 17.000 décès.