Grippe : quelle est la situation en ce début d’année ?

L'ESSENTIEL Les indicateurs de la grippe ont augmenté tous âges confondus, aussi bien en ville qu'à l’hôpital.

L'activité de la grippe était particulièrement élevée à l'hôpital.

L'ensemble des régions françaises sont en épidémie, à l'exception de La Réunion.

L’épidémie de grippe n’a pas pris de repos entre les fêtes de fin d’année. Son activité a continué sa progression au cours de la dernière semaine de 2025, selon le dernier bulletin de Santé Publique France publié le 31 décembre.

Grippe : une activité élevée dans les hôpitaux

Toutes les régions françaises sont en phase épidémie de grippe, à l’exception de La Réunion où "l'activité grippale était revenue à son niveau de base." "Cette augmentation était particulièrement prononcée à l'hôpital où l'activité atteignait un niveau d'intensité élevée tous âges confondus, chez les enfants de moins de 15 ans et chez les plus de 65 ans", ajoute Santé Publique France.

En ville, les médecins font face à une situation moins intense avec une incidence de 252 pour 100.000 habitants (contre 344 une semaine plus tôt). Toutefois, la diminution se concentrait principalement chez les moins de 15 ans. Les consultations étaient toujours très nombreuses pour les plus de 65 ans.

L’épidémie est principalement portée par les virus de type A "avec une proportion du sous-type A(H3N2) supérieure par rapport au sous-type A(H1N1) depuis la semaine 49 (1er au 7 décembre, NDLR)".

Grippe : la part de décès liée à l’épidémie a augmenté

Selon Santé Publique France, 233 patients touchés par la grippe ont été pris en charge par les services de réanimation. 59 % avaient 65 ans ou plus. La présence d’au moins une comorbidité était rapportée dans près de 9 cas sur 10. "Parmi les 155 cas pour lesquels le statut vaccinal était renseigné, 77 % n’étaient pas vaccinés contre la grippe".

Au total, 24 décès ont été signalés, dont 20 chez les 65 ans et plus. Les autorités sanitaires précisent par ailleurs que la part de la grippe parmi les décès déclarés par certificat électronique a grimpé (4,1 % vs 2,7 % la semaine précédente) et se situait à "un niveau comparable à celui observé lors de la dernière semaine de 2024 (3,9 %)".