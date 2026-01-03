Dermatose nodulaire : un troisième cas détecté en Ariège

L'ESSENTIEL Un nouveau cas de DNC a été confirmé en Ariège, entraînant l'abattage prévu d'une vingtaine de bovins.

Le protocole sanitaire est contesté par des syndicats agricoles locaux.

La vaccination progresse mais la vigilance reste de mise.

Le 3 janvier 2026, un troisième cas de dermatose nodulaire contagieuse (DNC) a été confirmé en Ariège, selon une source proche du dossier citée par l'AFP, reprise par Ouest France. La veille, 113 vaches avaient dû être abattues dans un autre élevage du département pour tenter de freiner l'épidémie.

Une vingtaine de bêtes doivent être abattues ce lundi

La DNC est une maladie virale fortement préjudiciable à la santé des bovins, qui peut potentiellement aller jusqu’au décès). Elle n’est pas transmissible à l’Homme, ni par contact avec des bovins infectés, ni par la consommation de produits issus de bovins contaminés, ni par piqûres d’insectes vecteurs.

Cette fois, c'est un veau infecté qui a été repéré parmi une vingtaine d'animaux, isolés en montagne. Ce lot étant séparé du reste du troupeau, l'abattage, prévu pour lundi, ne concernera que ces bêtes.

Sur le terrain, les syndicats agricoles expriment leur colère. Samia Libert, de la Confédération paysanne de l'Ariège, dénonce : "Le fait que ce lot ait été plutôt isolé en montagne démontre bien que le protocole d'abattage total ne fonctionne pas". L'organisation appelle à un rassemblement de soutien le lundi à midi à Audressein, commune située à l'entrée de la vallée de la Bellongue.

Abattage, vaccination et restrictions de mouvement

Depuis les premiers cas survenus en Savoie à l'été 2025, les autorités s'appuient sur trois axes : abattage, vaccination et restrictions de mouvement. Selon le ministère de l'Agriculture, 116 foyers ont été identifiés sur le territoire national. La vaccination s'intensifie, notamment dans dix départements du Sud-Ouest où 506.741 bovins, soit 70,2 % du cheptel, ont déjà reçu une injection (selon le bilan au 2 janvier dernier).

Selon la réglementation de l'Union européenne, une zone est considérée comme vaccinée lorsque 95 % des élevages représentant 75 % des bêtes de la zone ont été immunisés : c’est le cas en Ariège et dans les Pyrénées-Orientales.

Si les efforts de contrôle progressent, la propagation de la DNC reste un enjeu majeur pour la santé animale et l'économie agricole.