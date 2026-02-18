Ce petit geste quotidien peut vous protéger de 50 maladies !

L'ESSENTIEL Une bonne hygiène bucco-dentaire serait liée à un risque réduit de nombreuses maladies.

Des experts évoquent un lien entre parodontite, inflammation et déclin cognitif.

Des gestes simples pourraient améliorer la santé générale.

Se brosser les dents pour prévenir la démence, vraiment ? A l’occasion de la conférence annuelle de l’American Association for the Advancement of Science (AAAS), organisée la semaine dernière en Arizona, des chercheurs rappellent que l’hygiène bucco-dentaire ne se limite pas à éviter les caries : elle pourrait réduire le risque de plus de 50 maladies systémiques, dont la démence.

La bouche, porte d’entrée vers le reste du corps

"Nous pensons désormais que maintenir ses dents en bonne santé peut être associé à une réduction du risque de plus de 50 maladies systémiques", a déclaré Alpdogan Kantarci, professeur à l’Université du Minnesota cité par Euronews, lors d’une session intitulée "La bouche comme porte d’entrée vers la santé globale". Les chercheurs observent que chez des patients atteints de maladies légères à modérées, ceux qui se brossent régulièrement les dents et consultent un dentiste présentent "de bien meilleures réponses cognitives".

En cause notamment : la parodontite, une forme agressive de maladie des gencives. En effet, lorsque les bactéries buccales passent dans le sang puis vers le cerveau, elles provoquent une inflammation chronique. Celle-ci peut perturber les neurotransmetteurs, favoriser la formation de plaques cérébrales et déclencher des réactions immunitaires qui attaquent les articulations. Aucune étude ne prouve toutefois que la maladie des gencives cause directement la démence ou l’arthrite : le lien reste associatif.

Améliorer l'hygiène bucco-dentaire pour protéger la santé globale

Un travail publié en 2022 classe la Norvège comme le pays européen le plus attentif à la santé dentaire, tandis que la Serbie, la Lettonie et la Pologne figurent en bas du classement. Selon Eurostat, en 2024, les Européens de 65 ans et plus déclarent davantage de besoins dentaires non satisfaits que les 16-44 ans. Coûts élevés, listes d’attente et éloignement géographique expliquent ces inégalités. Au Royaume-Uni, l’Adult Oral Health Survey révèle qu’en 2024, 41 % des adultes présentent des caries, contre 28 % en 2009.

Le Pr Kantarci pointe aussi notre alimentation riche en produits ultra-transformés : "Nous pensons que le monde occidental a un meilleur accès aux soins bucco-dentaires, mais les aliments transformés, l’alimentation molle, le manque d’exercice et l’obésité nous prédisposent davantage aux problèmes de santé".

Ses recommandations sont claires : brossage avant le coucher, après toute consommation sucrée, utilisation d’une brosse électrique et nettoyage de la langue, qui est un réservoir important de bactéries. "La réponse est très claire : nous devons améliorer la sensibilisation à la santé bucco-dentaire pour protéger la santé générale."