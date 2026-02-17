Réseaux sociaux : y consacrer ce temps par jour aggrave le risque de solitude

L'ESSENTIEL 54 % des étudiants se sentaient seuls.

Ceux qui utilisent le plus les médias sociaux étaient les plus susceptibles de se sentir isolés.

Seulement 16 heures par semaine, ou deux heures par jour, sur les médias sociaux étaient liées à des risques plus élevées de solitude.

Les réseaux sociaux permettent de garder le lien avec notre famille et nos amis, mais aussi de se rapprocher d’inconnus ayant des centres d'intérêt similaire aux nôtres. Toutefois, attention ! Ces liens virtuels ne protègent pas du sentiment de solitude. C’est même tout le contraire.

Une étude américaine, publiée dans le Journal of American Collège Health, montre que les personnes qui utilisent le plus les médias sociaux sont particulièrement susceptibles de se sentir isolées.

Plus les jeunes surfent sur les réseaux, plus ils se sentent seuls

Les chercheurs ont interrogé plus 64.988 personnes âgées de 18 à 24 ans étudiant dans plus de 120 universités américaines sur leur utilisation des réseaux sociaux et leur sentiment de solitude. Ce dernier était mesuré en leur demandant à quelle fréquence ils se sentaient exclus, manquaient de compagnie ou se sentaient isolés.

L’étude montre que 54 % des étudiants se sentaient seuls. De plus, 13 % des sondés utilisaient les réseaux sociaux de manière excessive, c'est-à-dire au moins 16 heures par semaine. Les travaux révèlent également un lien entre le sentiment de solitude et l’utilisation des réseaux sociaux.

Les jeunes qui naviguaient sur les réseaux sociaux entre 16 et 20 heures par semaine étaient 19 % plus susceptibles de se sentir seuls que ceux qui ne l'utilisaient pas du tout. Le risque augmentait avec l’usage. Ainsi, une utilisation hebdomadaire de 21 à 25 heures et de 26 à 30 heures était associée à une probabilité de sentiment de solitude respectivement de 23 % et de 34 %. Les élèves qui dépassaient les 30 heures par semaine étaient 38 % plus susceptibles de se sentir seuls.

Les auteurs de l'étude reconnaissent qu'il est difficile de déterminer si l’usage excessif des réseaux sociaux entraîne la solitude ou inversement. Ils soupçonnent qu'il s'agit d'un peu des deux. "Certains étudiants qui utilisent les réseaux sociaux peuvent se sentir seuls car ils ont moins de temps pour voir leurs amis en personne. Parallèlement, certains de ceux qui souffrent de solitude peuvent trouver un soutien précieux en ligne", expliquent-ils dans leur communiqué.

Solitude chez les étudiants : quels sont les risques ?

La solitude n’est pas un sentiment anodin et sans répercussion. "Nous savons que les personnes seules sont plus susceptibles de souffrir de dépression. Nous savons également que les personnes seules sont plus susceptibles de mourir prématurément", alerte la chercheuse Madelyn Hill, auteure principale de l’étude.

"Le début de l’âge adulte est une période de nombreux changements, depuis le départ du domicile familial pour la première fois jusqu’à l’entrée à l’université et la création de nouvelles amitiés, et il est essentiel que les collèges et les universités fassent tout leur possible pour aider leurs étudiants à tisser des liens avec les autres", ajoute-t-elle.

Pour sa collègue, la Dre Ashley L. Merianos, ces résultats mettent en évidence "l’ampleur du problème de la solitude chez les étudiants et montrent que l’utilisation excessive des réseaux sociaux risque de remplacer les interactions significatives qui préservent leur santé mentale". Elle appelle à la mise en place d’une "stratégie de santé publique essentielle pour lutter contre cette épidémie de solitude” ou encore à une sensibilisation des jeunes aux effets négatifs potentiels d'une utilisation excessive des médias sociaux.