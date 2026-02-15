Grossesse à risque : l'intelligence artificielle améliore leur détection

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont mis au point un modèle d’IA capable de détecter la présence de placenta accreta.

Cette complication peut être mortelle pour les femmes car, au lieu de se détacher après l’accouchement, le placenta reste fermement attaché à l’utérus.

L’IA a quand même fait une erreur avec deux faux positifs, mais aucun faux négatif.

Aux États-Unis, l’incidence de placenta accreta était de 1 accouchement sur 272 entre 1998 et 2011, contre 1 sur 2.510 accouchements dans les années 1970, selon une étude relayée par le Manuel MSD. Ces chiffres semblent surprenants et pourtant, cette hausse est liée à celle du taux d’accouchement par césarienne.

Le placenta accreta en augmentation dans le monde

Toujours d’après le Manuel MSD, l’accouchement par césarienne lors d’une ou de plusieurs grossesses précédentes augmente le risque de placenta accreta. Lors de ce trouble, au lieu de se détacher après l'accouchement, le placenta reste fermement attaché à l’utérus. Cette complication peut être mortelle pour les femmes.

Les États-Unis ne sont pas les seuls concernés par cette hausse. D’après une enquête nationale sur la stratégie de prise en charge du placenta accreta en France, l’incidence du trouble est en augmentation partout dans le monde, à cause de la progression du taux de césarienne, mais aussi de l’âge de plus en plus tardif des grossesses. Actuellement, il est difficile de détecter la présence d’un placenta accreta, ce qui pourrait pourtant éviter de graves complications et des décès. Mais la solution pourrait venir de l’intelligence artificielle (IA).

Une IA pour détecter la présence de placenta accreta

Lors du congrès “Pregnancy Meeting” de la Society for Maternal-Fetal Medicine (SMFM), qui a eu lieu entre le 8 et le 13 février 2026, des chercheurs ont présenté leur programme d’IA, capable de détecter la présence d'un placenta accreta efficacement.

"Notre équipe est très enthousiaste quant aux implications cliniques potentielles de ce modèle pour un diagnostic précis et précoce, explique Dr Alexandra L. Hammerquist, l’une des auteures, dans un communiqué. Nous espérons que son utilisation comme outil de dépistage contribuera à réduire la morbidité et la mortalité maternelles liées à la présence de placenta accreta."

Pour tester leur modèle d’IA, les scientifiques lui ont soumis des échographies obstétricales en 2D de 113 patientes à risque de placenta accreta, ayant accouché dans un hôpital américain entre 2018 et 2025. Résultat : l’IA a détecté avec précision tous les cas de placenta accreta. Il n’y a eu aucun faux négatif. En revanche, l'outil a fait une erreur, avec deux faux positifs.

À terme, cette découverte pourrait donc révolutionner le dépistage du placenta accreta. En France, 21,4 % des accouchements se sont faits par césarienne en 2021, selon l’Enquête nationale périnatale de cette année-là, ce qui concerne donc près d’une femme sur cinq.