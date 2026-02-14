Dépression : ce changement quotidien très simple réduit les risques jusqu’à 40 %

L'ESSENTIEL Passer moins de temps devant la télévision et plus de temps sur d'autres activités pourrait aider à prévenir le trouble dépressif majeur, selon une nouvelle étude.

L'effet est particulièrement visible chez les quadragénaires.

Remplacer le temps d'écran par une activité physique est le plus efficace pour réduire le risque de dépression.

Selon le baromètre de Santé publique France de 2024, 15,6 % des Français âgés de 18 à 79 ans, ont vécu au moins un épisode dépressif caractérisé au cours des 12 derniers mois. La prévalence est par ailleurs plus élevée chez les 18-29 ans tournant autour de 22 %. Toutefois, une nouvelle étude, publiée dans European Psychiatry, met en lumière un geste simple pour aider à réduire les risques de dépression : diminuer le temps quotidien passé devant la télévision d’une heure.

Dépression : une heure en moins de télé par jour suffit pour enregistrer des effets

Passer moins de temps dans son canapé à regarder la télé est bon pour la santé. Ce n’est plus un secret depuis de nombreuses années. Cependant, la chercheuse Rosa Palazuelos-González de l'Université de Groningue (Pays-Bas) a voulu évaluer l’impact de ce changement d’habitude sur la santé mentale. Elle a pour cela évalué l’hygiène de vie et la santé mentale de 65.454 adultes qui ne souffraient pas de dépression au début de l’étude. Les participants ont été pendant quatre ans.

"Nous avons constaté que réduire de 60 minutes le temps passé devant la télévision et le consacrer à d'autres activités modérait de 11 % la probabilité de développer une dépression majeure", explique la scientifique dans un communiqué. "Pour les réaffectations de 90 et 120 minutes, cette diminution de probabilité atteignait 25,91 %."

L’effet bénéfique de la réduction du temps d’écran était particulièrement marqué chez les quadragénaires. Dans cette classe d’âge, remplacer une heure quotidienne de télévision par d'autres activités faisait baisser le risque de dépression de 18,78 %. Si la diminution était de 90 minutes le risque chutait de 29 %. Les personnes qui renonçaient à deux heures de télé voyaient leurs risques plonger de 43 %.

Les personnes âgées et les jeunes adultes étaient ceux qui bénéficiaient le moins de la baisse du temps d’écran. Chez les seniors, seule la pratique d'un sport permettait d'observer une différence mesurable. "Remplacer 30 minutes de télévision par du sport a réduit la probabilité de dépression de 1,01 % à 0,71 %. Avec 60 minutes, le risque est tombé à 0,63 %, et avec 90 minutes, à 0,56 %", soulignent les auteurs dans leur communiqué.

Santé mentale : faire le ménage n’est pas meilleur que regarder la télé

L’étude a montré que presque toutes les activités remplaçant la télévision étaient associées à une diminution du risque de dépression, à une exception près : le ménage ! "Remplacer seulement 30 minutes de télévision par des tâches ménagères n'a pas entraîné de changement significatif", soulignent les chercheurs.

Les nouvelles habitudes les plus intéressantes étaient l’activité physique : consacrer les 30 minutes de moins devant un écran à faire du sport faisait baisser le risque de dépression de 18 %. Sur toutes les tranches d’âge étudiées, l’activité physique affichait la plus forte réduction de la probabilité de développer une dépression majeure.

Suivait le sommeil avec une baisse de 9 %. Les activités de loisirs ou de transport faisaient chuter de leur côté les risques de 8 %.

En moyenne, les Français ont passé 4h14 par jour devant la télé aussi bien à visionner des programmes en direct, du replay ou des vidéos à la demande en 2025. Cette étude rappelle qu’il est bon de délaisser les écrans quelque temps pour se consacrer à d’autres activités.