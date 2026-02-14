Cas de rougeole en baisse : le danger a-t-il disparu ?

L'ESSENTIEL En 2025, les cas de rougeole ont chuté de près de 75 % en Europe et en Asie centrale, mais le virus circule toujours.

L’OMS et l’UNICEF alertent sur une couverture vaccinale insuffisante et des risques persistants de flambées.

En France, la vaccination est obligatoire pour tous les enfants nés depuis le 1er janvier 2018.

Les chiffres sont rassurants. Entre 2024 et 2025, le nombre de cas de rougeole est passé de 127.412 à 33.998 dans les pays d’Europe et d’Asie centrale, soit une baisse de près de 75 %, selon un nouveau rapport de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et du Fonds des Nations unies pour l’enfance (United Nations Children’s Fund, UNICEF). Mais les deux instances restent vigilantes.

Dans certains pays d’Europe, les cas de rougeole progressent

"Les cas de rougeole ont diminué de près de 75 % l’année dernière, mais le risque de flambées épidémiques est toujours présent, alerte le docteur Hans Henri P. Kluge, directeur régional de l’OMS pour l’Europe. Ces trois dernières années, plus de 200.000 personnes ont attrapé la rougeole dans notre région. À moins que chaque communauté n’atteigne une couverture vaccinale de 95 %, ne remédie aux déficits vaccinaux à tous les âges, ne renforce la surveillance de la maladie et ne garantisse une réaction rapide aux flambées épidémiques, ce virus hautement contagieux continuera à se propager."

Malgré cette baisse significative, le nombre de cas enregistrés en 2025 reste supérieur à la plupart de ceux comptabilisés depuis 2000. De plus, en 2025, certains pays ont recensé plus de cas qu’en 2024. Il s’agit notamment de l'Ukraine (+988), des Pays-Bas (+449), de la France (+393), de l'Espagne (+185), de la Géorgie (+175) et d’Israël (+120), selon Euronews. Et depuis le début de l’année 2026, des cas de rougeole continuent d’être signalés en Europe.

Améliorer la couverture vaccinale pour lutter contre la rougeole

Selon l’OMS, la baisse enregistrée entre 2024 et 2025 vient des mesures de prévention mises en place en Europe. Mais l’instance pointe deux problèmes : une couverture vaccinale encore insuffisante et une réaction trop lente face aux flambées épidémiques.

"Si les cas ont diminué, les conditions qui ont conduit à la résurgence de cette maladie meurtrière ces dernières années sont toujours présentes et doivent être combattues, souligne Regina De Dominicis, directrice régionale de l’UNICEF pour l’Europe et l’Asie centrale. Tant que les enfants ne seront pas tous vaccinés et que l’on ne s’attaquera pas aux réticences vis-à-vis des vaccins, alimentées par la diffusion de fausses informations, les enfants resteront exposés au risque de décès ou de complications des suites d’une rougeole ou d’autres maladies évitables par la vaccination."

La rougeole est une maladie virale très contagieuse, qui se transmet au contact d’une personne infectée, quand elle respire, tousse ou éternue. Les principaux symptômes sont de la toux, un écoulement nasal, l’apparition de petites taches blanches à l’intérieur des joues et les yeux rouges et larmoyants. Ceux-ci disparaissent généralement en quatre à sept jours sauf en cas de complications, où la maladie peut devenir mortelle. Selon l’OMS, chaque malade peut contaminer jusqu’à 18 autres personnes non vaccinées.

Pour prévenir la rougeole, le mieux reste la vaccination, dont les enfants peuvent bénéficier dès l’âge de neuf mois pour la première dose, dans les pays où la rougeole est courante. La seconde est ensuite administrée entre 15 et 18 mois. Ces deux injections permettent de réduire les risques jusqu’à 97 %, à vie.

En France, la vaccination est obligatoire pour tous les enfants nés depuis le 1er janvier 2018. Elle est prise en charge à 100 % par l’Assurance Maladie pour les enfants de 1 à 17 ans, et à 65 % à partir de 18 ans.