Rougeole : le Canada perd son statut de pays ayant éradiqué la maladie

L'ESSENTIEL Le Canada a perdu son statut de pays ayant éliminé la rougeole.

Le pays est en proie a une importante épidémie qu'il ne parvient pas à enrayer depuis plus de 12 mois, notamment en raison d'une couverture vaccinale plus faible.

Plusieurs pays, dont la France, ont enregistré une recrudescence des cas de rougeole en 2025.

"L’Organisation panaméricaine de la santé (OPS) a informé l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) que le Canada n’avait plus le statut de pays ayant éliminé la rougeole", indique le ministre de la Santé canadien dans un communiqué publié le 10 octobre 2025.

Le retrait de ce statut obtenu en 1998 intervient alors que le pays peine à enrayer la circulation du virus responsable de la maladie très contagieuse depuis plus de 12 mois.

Épidémie de Rougeole au Canada : plus de 5.000 cas et deux décès en 2025

Entre le 1er janvier et le 25 octobre 2025, l’Agence de la santé publique du Canada a comptabilisé 5.138 cas de rougeole. De plus, deux nouveau-nés sont décédés d’une rougeole congénitale. Le virus est plus particulièrement présent au sein de certaines communautés mennonites, amishes et autres groupes anabaptistes, connues pour être très peu vaccinées.

À titre de comparaison, entre 1998 et 2024, le pays d'Amérique du Nord enregistrait en moyenne 91 cas par an. Pour les experts, l'envolée des contaminations observées ces derniers mois est liée au repli du taux de vaccination en dessous du seuil de 95 % requis pour une immunité collective.

Le taux moyen de vaccination du Canada en 2025 est actuellement autour de 90 %. Mais certaines régions peuvent afficher des niveaux extrêmement bas déplorent les professionnels de santé. Par exemple, seulement 30 % des jeunes ont eu leurs injections dans certains districts de la province d’Alberta.

Un an sans circulation de la souche pour obtenir à nouveau le statut de pays exempt de rougeole

"C'est un revers important, mais c'est réversible", a expliqué le Dr Jason Barbosa, directeur de l'OPS lors d’une conférence de presse rapportée par Radio-Canada.

En effet, le Canada pourra récupérer son statut de "pays exempt de la rougeole" lorsque la circulation de la souche de rougeole responsable de l’épidémie actuelle sera stoppée pendant au moins 12 mois. Le Venezuela et le Brésil qui avaient perdu leur statut en 2018 et 2019 respectivement, l’ont obtenu à nouveau 5 ans plus tard, lorsque la maladie s’est fait beaucoup moins présente sur leur sol grâce à l’amélioration de leur couverture vaccinale.

Le Canada n’est pas la seule nation a observé une hausse de la transmission de la rougeole. La France voit aussi le virus circulé plus fortement. En juillet dernier, le bilan 2025 était déjà plus élevé que l’ensemble des cas enregistrés en 2024.

De plus, près de 60 pays dans le monde étaient confrontés à des flambées de rougeole, selon une mise en garde de l'OMS lancée en avril dernier. D'ailleurs face à cette situation inquiétante, les autorités sanitaires internationales appelaient à agir pour renforcer la confiance dans les vaccins et leur utilisation. "Les coupes drastiques dans l’aide, couplées à la désinformation sur la sécurité des vaccins, menacent de réduire à néant des décennies de progrès", avait déploré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l'OMS en juillet.

La vaccination reste la meilleure arme contre cette maladie très contagieuse, et pouvant induire des complications graves : pneumonie, bronchite, troubles neurologiques (troubles de la conscience, convulsions, paralysies, coma…) ou encore la mort.