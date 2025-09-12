Rougeole : «828 cas déclarés» depuis le début de l’année

L'ESSENTIEL La rougeole, causée par un virus très contagieux qui se transmet par l'air, a infecté 828 personnes depuis le 1er janvier 2025.

"L’âge médian des cas est de 16,6 ans", indique Santé publique France.

Au total, 289 patients ont été admis dans un établissement de santé, 111 ont présenté une complication et deux sont morts.

Si la rougeole, une maladie virale très contagieuse et grave qui se transmet par voie aérienne, était quasi-absente en 2021 et 2022 en France, une remontée très modérée des cas a été observée en 2023 puis en 2024. Cette année, une forte recrudescence a été constatée. D’après les derniers chiffres de Santé publique France, 828 personnes ont été recensés depuis le 1er janvier, dont plus de 23 nouveaux patients infectés en août.

Rougeole : 289 patients hospitalisés et 2 décès

"L’âge médian des cas est de 16,6 ans. Les trois classes d’âges les plus concernées sont les enfants de 1-4 ans (15 %), les adultes de 40 ans et plus (14 %) et les jeunes de 15-19 ans (12 %)." Parmi les 578 personnes ciblées par la vaccination, c’est-à-dire âgés de plus d’un an et nés depuis 1980, pour lesquels le statut vaccinal était connu 376 étaient non ou incomplètement vaccinés, 186 étaient vaccinés avec deux doses et 16 cas étaient vaccinés sans que le nombre de doses reçues soit précisé. Sur les 828 cas signalés, 289 ont été admis dans un établissement de santé, dont 12 en réanimation, et 111 ont présenté une complication, dont 65 pneumopathies et une encéphalite. Au total, deux morts ont été enregistrés.

Selon les données, 70 départements français ont rapporté au moins un cas au cours de la période dont trois cas recensés en Outre-Mer, plus précisément à La Réunion. "Les cinq principaux départements avec le plus de cas déclarés sont : Nord (16 %), Bouches-du-Rhône (7 %), Aude (6 %), Haute-Savoie (5 %) et Isère (5 %)." Dans la liste des foyers actifs de rougeole figure la famille, les amis, les personnes travaillant dans le milieu de soins, les gens du voyage sédentarisés.

"Le schéma vaccinal Rougeole-Oreillon-Rubéole nécessite deux doses de vaccin"

Pour rappel, la rougeole, dont la guérison a lieu en une dizaine de jours, se manifeste par une éruption cutanée précédée par une rhinite, une conjonctivite, une toux, accompagnée d'une fièvre très élevée et d'une grande fatigue. Dans environ 30 % des cas, des complications peuvent survenir. Parmi celles-ci, on retrouve une otite aiguë, une laryngite, une diarrhée, une atteinte pulmonaire virale, une kérato-conjonctivite, une encéphalite aiguë, une pan-encéphalite sclérosante subaiguë (maladie dégénérative lente du système nerveux central) ou encore des anomalies fœtales.

Afin d’éviter cela, il convient de se faire vacciner. "Le schéma vaccinal Rougeole-Oreillon-Rubéole (ROR) nécessite deux doses de vaccin. Cette vaccination est obligatoire pour les enfants nés depuis le 1er janvier 2018 (1ère injection à 12 mois et 2ème injection à 16-18 mois). Elle est recommandée pour toutes les autres personnes nées après 1980", précise l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes. À ce jour, l’objectif d’une couverture vaccinale à deux doses par le vaccin rougeole-oreillons-rubéole (ROR) de 95% en vue de l’élimination de la maladie, n’est toujours pas atteint, au niveau national et dans chacune des régions.