Rougeole à la Réunion : un deuxième cas vient d'être identifié

L'ESSENTIEL Un nouveau cas de rougeole a été identifié à La Réunion le 8 août.

Ainsi, deux cas ont été identifiés sur l'île pendant l'été alors qu'il n'y en avait pas eu depuis 2019.

Dans un contexte de couverture vaccinale insuffisante, la rentrée scolaire pourrait être un "facteur favorisant la reprise de la circulation de la rougeole sur le territoire réunionnais".

Alors que le virus de la rougeole n’avait pas circulé à la Réunion depuis 2019, il a été repéré deux fois cet été. Après un premier cas autochtone identifié mi-juillet, un second malade avait été déclaré à l’Agence régionale de santé de l’île le 8 août 2025.

Rougeole : la rentrée scolaire pourrait être "un facteur favorisant la reprise de la circulation"

Dans un rapport publié le 14 août, Santé Publique France précise que le second cas de rougeole confirmé est "une femme de 45 ans qui n’était pas vaccinée et avec une notion de voyage en Thaïlande".

Les autorités sanitaires précisent qu’aucun lien épidémiologique n’a pu être identifié avec le 1er cas du 17 juillet 2025. Par ailleurs, des mesures de prévention et de gestion du risque sanitaire ont été mises en place par l’ARS afin d’éviter la propagation de la maladie très contagieuse.

Selon le bulletin de vaccination d’avril 2025, 80 % des nourrissons de l'île avaient reçu les deux doses obligatoires contre la Rougeole, les Oreillons et la Rubéole (ROR) Or, la couverture vaccinale doit atteindre 95 % pour interrompre la transmission du virus.

"Dans ce contexte, l'identification d’un second autochtone témoigne de la circulation du virus sur l’île. La possibilité d’apparition de cas groupés, l’installation de chaînes de transmission, voire de reprise épidémique ne peut donc être exclue", prévient Santé publique France. "La rentrée scolaire la semaine prochaine pourrait être un facteur favorisant la reprise de la circulation de la rougeole sur le territoire réunionnais", ajoute l’agence.

Rougeole : plus de 800 cas en France depuis le début de l’année

L’île de la Réunion n’est pas le seul département français a observé une recrudescence des cas de rougeole. Soixante-dix départements ont rapporté au moins un cas depuis le début de l’année. Les plus touchés sont le Nord (16 %), les Bouches-du-Rhône (7 %), l’Aude (6 %), la Haute-Savoie (5 %) et l’Isère (5 %). Au total, 802 cas de rougeole ont été enregistrés. Parmi eux, "279 (35 %) ont été hospitalisés (dont 11 en réanimation), 109 cas (14 %) ont présenté une complication (dont 64 pneumopathies et 1 encéphalite) et 2 décès ont été rapportés", détaille le bilan communiqué le 14 août.

En effet, si les principaux symptômes de la rougeole sont bénins (fièvre, toux, fatigue, écoulements nasaux, éruption cutanée), la maladie peut entraîner de graves complications (laryngites, otites, pneumonies…) chez l’enfant, comme chez l’adulte, en particulier chez les personnes immunodéprimées et les femmes enceintes.

"Dans une population non vaccinée, on estime qu’une personne contagieuse peut contaminer 15 à 20 personnes", rappellent les autorités.