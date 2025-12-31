Nouvel an : 29 % des accidents mortels sont dûs à l’alcool

L'ESSENTIEL En altérant rapidement les réflexes, la vigilance et la capacité de jugement, l’alcool, même à petite dose, favorise la survenue d’accidents de la route.

"En moyenne, 15 personnes décèdent sur les routes entre le 31 décembre et le 1er janvier" et 29 % des accidents mortels sont liés à la consommation d’alcool.

Pour éviter un événement tragique, l’association Prévention Routière conseille de "prévoir à l’avance son retour de réveillon."

Cancers, maladies cardiovasculaires, problèmes digestifs, troubles mentaux... Même en cas de faible consommation, l’alcool est responsable de conséquences à moyen et long terme. Dans l’immédiat, l’ingestion de ce produit psychoactif peut avoir des effets qui dépendent de la dose absorbée. "À faible dose, l’alcool procure une sensation de détente et d’euphorie, voire d’excitation. Il a un effet désinhibant (libération de la parole, lâcher-prise, sensation de facilité à exécuter les tâches...) et aide à s’affranchir d’une éventuelle timidité", indique l’Assurance Maladie. Cependant, les erreurs dans l'exécution des tâches sont plus nombreuses, car les réflexes diminuent et le champ visuel est de plus en plus réduit.

L’alcool est responsable de 29 % des accidents mortels de la route entre le 31 décembre et le 1er janvier

À plus forte dose, l'alcool provoque l’ivresse, qui se traduit par exemple par une mauvaise coordination des mouvements, des troubles de l'équilibre et des chutes, une augmentation du temps de réaction ; une diminution plus nette de la vigilance, des troubles de la vue, des difficultés pour parler, des troubles de la mémoire ou encore une confusion. La consommation très importante d'alcool peut entraîner une somnolence, voire une perte de connaissance : c'est le coma éthylique. Dans ce cas, une hospitalisation en urgence est nécessaire, car sans soins, il peut être fatal.

Ses différents effets de l’alcool sur le cerveau favorisent "la survenue d’accidents de la route", d’après l’Assurance Maladie. En effet, dans son baromètre annuel consacré au comportement des Français face à l’alcool et à la conduite, l’association Prévention Routière signale qu’"en moyenne, 15 personnes décèdent sur les routes entre le 31 décembre et le 1er janvier." Selon les données, 29 % des accidents mortels sont dûs à l’alcool et 71 % des accidents surviennent la nuit.

Sécurité routière : 68 % des consommateurs d’alcool proposent des solutions inadaptées pour rentrer

Dans le cadre de sa campagne de sensibilisation, l’association indique que près d’un Français sur deux est concerné par ce sujet durant le réveillon de la Saint-Sylvestre. Dans le détail, 79 % des citoyens consommeront des boissons alcoolisées ce soir. En moyenne, 3,2 verres d’alcool seront bus. Problème : 68 % des Français concernés par la question de l’alcool proposent des solutions inadaptées pour rentrer en toute sécurité, notamment attendre avant de reprendre le volant, emprunter les petites routes et rouler lentement.

Pour prévenir la survenue d’un événement tragique, "chacun doit prévoir à l’avance son retour de réveillon pour bien rentrer." Il convient d’anticiper par exemple en désignant un capitaine de soirée "Sam", en utilisant un moyen de transport alternatif (taxi, bus…), en dormant sur place ou en se testant avant de prendre le volant. "La limite fixée du taux d'alcoolémie des conducteurs est de 0,5 g d’alcool par litre de sang, soit 0,25 mg par litre d’air expiré. Pour les conducteurs titulaires d’un permis probatoire, et ceux en situation d’apprentissage, la limite fixée est de 0,2 g par litre de sang, soit 0,1 mg par litre d’air expiré."