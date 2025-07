Alcool : contrôlé positif après avoir mangé… une madeleine !

Chaque matin, les salariés de cette exploitation agricole des Landes doivent passer un alcootest. Mercredi 23 juillet, Jean (son nom a été changé), un saisonnier de 20 ans, mange une madeleine dans la file d’attente. Lorsque son tour arrive, il souffle sans inquiétude, sauf que le résultat est inattendu : une croix rouge apparaît, indiquant qu’il est positif à l’alcool. "Je n’ai jamais bu une goutte d’alcool de ma vie et là je suis positif en mangeant une madeleine !", proteste-t-il dans les colonnes de Sud Ouest.

Un test d’alcoolémie positif à cause d’une madeleine industrielle

Au média, il raconte la surprise de son employeur et de ses collègues face à ce résultat. Un deuxième test est réalisé, toujours positif. Le jeune homme a alors droit à une troisième chance : il boit de l’eau, se lave la bouche et mâche un chewing gum. Cette fois, le test n’indique pas la présence d’alcool dans son souffle. S’il peut prendre son poste ce jour-là, cette mésaventure l’a marqué. "J’en fais des cauchemars, confie-t-il à Sud Ouest. Être positif à l’alcool en mangeant une madeleine, ça me perturbe." Dans l’article, sa mère déclare avoir été tout aussi surprise. "Il ne boit pas !", assure-t-elle.

Des madeleines qui rendent les tests d’alcoolémie positifs

Elle a elle-même réalisé l’expérience : manger une madeleine avant de souffler dans un éthylotest. Le résultat est aussi positif. Elle s’est rendue dans un commissariat de police pour raconter l’histoire de son fils, en embarquant un paquet de madeleines de la même marque. Si les policiers ont d’abord été dubitatifs, ils ont eux-mêmes réalisé l’expérience. Là encore, le résultat est positif : le test indique une alcoolémie de 0,25 mg/L d’air expiré. "Il faut que ça se sache, car les conséquences peuvent être graves", alerte la mère de famille. Au-delà du risque de sanction sur le lieu de travail, un test positif peut aussi entraîner des poursuites en cas de contrôle routier.

Positif à l’alcool après avoir mangé une madeleine : Comment expliquer ce résultat ?

Plusieurs hypothèses pourraient expliquer ces résultats. "Pour améliorer la conservation, on vaporise de l’alcool, notamment sur les madeleines en fin de ligne, déclare un professionnel de l’agroalimentaire à 20 minutes. Sans doute il y a eu un dysfonctionnement à ce niveau-là." L’alcool vaporisé n’a pas de goût, ni d’odeur, prévient-t-il. D’autres s’interrogent sur une possible fermentation, liée à la présence de sucres et de levures. Pour avoir la réponse définitive, des échantillons des madeleines consommées par Jean ont été envoyées dans un laboratoire.