Suspicion de traces d'alcool dans le sérum physiologique : de nouveaux lots rappelés

L'ESSENTIEL L'inspection des sites de production des sérums physiologiques du fabricant GSL, menée après le rappel d'avril, a révélé une "insuffisante maîtrise des bonnes pratiques de fabrication".

Tous les lots produits sur le site de production de GSL pour l’ensemble des marques commercialisées en France ont ainsi été rappelés.

Ces produits sont susceptibles de contenir des traces d’alcool de nettoyage.

Faites attention avant d’utiliser votre sérum physiologique. Plusieurs lots des marques Ainsifont, GSL, Happylab, Mediphysio et Stentil font l’objet d’un rappel. La raison ? L’inspection menée sur les sites de production après le retrait de deux lots de sérum physiologique de la marque HappyLab fin avril pour suspicion de présence d’alcool de nettoyage dans le liquide, a révélé des lacunes de production au sein de l'usine.

Rappel de sérum physiologique : une inspection a révélé l’“insuffisante maîtrise des bonnes pratiques”

Le contrôle des sites de production des sérums physiologiques du fabricant GSL situés au Portugal a révélé une "insuffisante maîtrise des bonnes pratiques de fabrication, et notamment le fait que ce fabricant ne contrôlait et ne documentait pas assez le procédé de nettoyage des cuves de fabrication à l’éthanol 96 %".

Face à ce constat, Infarmed, l’autorité compétente locale, a suspendu "temporairement et jusqu’à la correction des irrégularités détectées" les chaînes de fabrication et a rappelé l’ensemble des lots de sérum physiologique sortie de ces usines. L'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) a décidé de suivre l’exemple de son homologue portugaise. L'institution française rappelle “tous les lots produits sur le site de production de GSL pour l’ensemble des marques commercialisées en France, car ces produits sont susceptibles de contenir des traces d’alcool de nettoyage”.

Ce rappel concerne les sérums physiologiques produits par les fabricants GSL ou Hidrodipros sous les marques Ainsifont (dosage 1.000 ml ou 500 ml), GSL (1.000 ml ou 500 ml), Happylab (1.000 ml ou 500 ml) Mediphysio (500 ml) et Stentil (500 ml). Les numéros des lots sont détaillés sur le site de l’ANSM.

“Les personnes ayant acheté ces produits sont invitées à les jeter ou à les rapporter à leur pharmacie ou parapharmacie”, précise l’ANSM dans son communiqué.

Sérum physiologique : quelles utilisations ?

Le sérum physiologique est une solution liquide incolore à base d’eau distillée stérile et de chlorure de sodium (0,9 %). Ce produit, disponible sans prescription médicale, peut être utilisé sur les adultes, les enfants et les nourrissons. Il y a plusieurs applications possibles. On peut entre autres citer :

nettoyer les petites plaies superficielles : le produit est indolore ;

nettoyer les yeux : le sérum aide à évacuer les poussières et les saletés. Il peut aussi être utilisé lors des infections comme les conjonctivites ;

apaiser les irritations liées à la présence de produits chimiques dans les yeux (gaz lacrymogène…) ;

hydrater et apaiser l’œil en cas de sécheresse oculaire ;

nettoyer le nez, notamment celui des bébés.

Attention si un flacon de sérum physiologique jamais ouvert peut être conservé longtemps, il doit être utilisé dans les 24 heures après l'ouverture.