Rappel de lots de sérum physiologique contaminés

L'ESSENTIEL Deux lots de sérum physiologique de la marque Happy Lab (25034 et 25045) sont rappelés en raison de traces possibles d’alcool de nettoyage.

Un enfant de 2 ans et demi a été hospitalisé après l’utilisation d’un flacon du lot 25045.

L’ANSM recommande de jeter ou rapporter en pharmacie les bouteilles concernées.

L'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) rappelle deux lots de sérum physiologique de la marque Happy Lab en raison, selon le communiqué publié ce vendredi, de la présence possible de traces d’alcool de nettoyage dans certaines bouteilles.

Un enfant aux urgences à cause du sérum physiologique

Plus précisément, cette décision vise les lots 25045 (bouteille de 500 millilitres (ml)) et 25034 (bouteille d’1 litre L). Le premier est rappelé “en raison de la possible présence de traces d’alcool de nettoyage dans certaines bouteilles”. L’ANSM a reçu une déclaration de matériovigilance, c’est-à-dire le signalement d'un incident ou risque d'incident, au sujet du lot 25045 de ce sérum physiologique. “Nous avons pris contact avec le distributeur français, précise le communiqué. Celui-ci a arrêté la distribution et procédé au rappel du lot 25045 auprès des pharmacies de ville dans lesquelles ce lot a été distribué.”

Le sérum physiologique est un produit d’hygiène quotidienne du nourrisson et de l’enfant. Selon Ici Contentin, cette déclaration de matériovigilance fait référence à un incident ayant eu lieu le dimanche 20 avril 2025, dans le Cotentin, en Normandie. Un enfant de deux ans et demi a été hospitalisé en urgence. Sa mère venait d’utiliser du sérum physiologique du lot 25045 pour lui laver le nez.

"Ses yeux étaient révulsés, il s'étouffait, explique Doriane Lebranchu, la maman, à Actu.fr. Mon conjoint a senti et goûté le produit qui sentait l'alcool. Il s'est bien rendu compte que ce n'était pas du sérum physiologique. Aux urgences, ils étaient autant étonnés que nous." L’équipe soignante aurait précisé qu’il pouvait s’agit d'"alcool isopropylique", "un nettoyant pour les cuves de production".

Jeter les bouteilles de sérum physiologique ou les ramener en pharmacie

Un second lot est concerné par ce rappel. “Les premières investigations ont conduit également à soupçonner la présence d’alcool dans un autre lot (25034), précise le communiqué. Des investigations se poursuivent pour identifier l’origine de ce défaut qualité et déterminer si d’autres lots sont concernés”.

L’ANSM conseille aux personnes “ayant acheté des bouteilles de ces 2 lots” de les “jeter ou les rapporter en pharmacie”. Les numéros de lot sont indiqués sur la bouteille. Ainsi, si vous voyez le numéro 25034 ou 25045, vous êtes concerné par cette mesure. Si c’est une autre série de chiffres, vous pouvez continuer à utiliser votre produit. En cas de doute, votre pharmacien pourra vérifier le numéro de lot de votre sérum physiologique.