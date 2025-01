Rappel de Coca-Cola en Europe : quels sont les dangers du chlorate ?

L'ESSENTIEL Coca-Cola a lancé un rappel massif en Europe de plusieurs boissons, dont Coca-Cola, Sprite et Fuze Tea, en raison de niveaux élevés de chlorate, détectés lors d’un contrôle de routine en Belgique.

Les produits concernés, distribués depuis novembre dans plusieurs pays, présentent un risque potentiel pour la santé, notamment chez les enfants carencés en iode.

La majorité des lots ont déjà été retirés des rayons, et Coca-Cola affirme que le risque est "très faible".

Le groupe européen d’embouteillage de Coca-Cola a annoncé lundi 27 janvier un rappel massif de plusieurs de ses produits – Coca-Cola, Sprite, Fuze Tea et d’autres boissons – dans plusieurs pays européens, après la détection de niveaux élevés de chlorate, une substance potentiellement nocive pour la santé.

Le problème a été détecté lors d’un contrôle de routine dans le site de production de Gand, en Belgique. Selon Coca-Cola Europacific Partners Belgique, les canettes et bouteilles en verre concernées ont été distribuées depuis novembre en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, en France, en Grande-Bretagne et au Luxembourg. "Nous ne disposons pas d’un chiffre précis, mais il est clair qu’il s’agit d’une quantité considérable", a déclaré l’entreprise à l’AFP.

Quels sont les risques du chlorate pour la santé ?

Le chlorate provient des désinfectants à base de chlore, largement utilisés dans le traitement de l’eau et le processus de fabrication alimentaire. En 2015, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa) a signalé que l’exposition prolongée au chlorate pouvait poser des risques sanitaires, en particulier chez les enfants souffrant de carences en iode légères à modérées.

"Un apport élevé de chlorate sur une seule journée pourrait être toxique pour l'Homme, car il peut limiter la capacité du sang à absorber l'oxygène, entraînant ainsi une insuffisance rénale", ajoute l'Efsa. Cela dit, "même en considérant les niveaux les plus élevés estimés" dans l'alimentation, "il est improbable que l'apport total d'une seule journée dépasse le niveau recommandé pour les consommateurs de tous les groupes d'âge".

Si Coca-Cola n'a pas précisé à quelle quantité de chlorate correspondent les "niveaux élevés" qui ont conduit au rappel, l’entreprise a affirmé que "l'analyse d'experts indépendants a conclu que la probabilité d'un risque associé est très faible".

Comment repérer les produits concernés ?

À ce jour, "la majorité des produits concernés et non vendus a déjà été retirée des rayons, et nous continuons de prendre des mesures pour retirer les produits restants du marché", a voulu rassurer Coca-Cola Europacific Partners Belgique. Selon l'Afsca, l'agence belge pour la sécurité de la chaîne alimentaire, le rappel se limite aux produits portant un code allant de 328 GE à 338 GE, incluant des marques comme Minute Maid ou Tropico.

En France, "seuls deux lots" concernés ont été distribués dans des grandes surfaces, a affirmé l’entreprise. Ils contenaient des canettes Fuze Tea à la pêche, format 33 cl, et des bouteilles en verre de Coca-Cola Zéro, format 1 litre, respectivement estampillés des codes 335 GE2 et 337 GE1. Mais la filiale française a fait savoir qu'à ce stade, le rappel produit ne s'applique pas au marché français.