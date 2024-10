Sodas, jus de fruits, café : un cocktail à risque pour notre cerveau ?

L'ESSENTIEL Les boissons gazeuses, sucrées ou édulcorées, accroissent le risque d’AVC de 22 %, tandis que les jus de fruits industriels augmentent de 37 % le risque d'AVC hémorragique, surtout chez les femmes.

Boire régulièrement des sodas, du jus de fruits ou du café pourrait augmenter considérablement le risque d'accident vasculaire cérébral (AVC), qui représente la troisième cause de mortalité en France. C’est ce que rapporte une nouvelle étude issue du projet INTERSTROKE, l'une des plus vastes recherches internationales sur les facteurs de risque d'AVC, menée par une équipe de chercheurs de l’Université de Galway et l'Université McMaster, au Canada.

Pour arriver à cette conclusion, les scientifiques ont examiné les habitudes de consommation de près de 27.000 personnes dans 27 pays, dont la moitié avaient subi un premier AVC. Leurs résultats, publiés dans les revues Journal of Stroke et International Journal of Stroke, soulignent l’impact négatif de ces boissons sur la santé de notre cerveau.

Sodas et jus de fruits concentrés augmentent le risque d’AVC

L’étude révèle que les boissons gazeuses, qu’elles soient sucrées ou "zéro" c’est-à-dire artificiellement sucrées avec des édulcorants, augmentent de 22 % le risque d’AVC. La hausse est encore plus marquée chez les consommateurs réguliers (deux ou plus par jour). "Plus une personne consomme de boissons gazeuses, plus son risque d'AVC augmente, affirme le professeur Andrew Smyth, co-auteur de l’étude, dans un communiqué. En tant que médecin, je recommande vivement de réduire la consommation de sodas et de jus de fruits, et de privilégier l’eau."

Les jus de fruits, souvent perçus comme une alternative saine, ne sont pas non plus sans danger. Les boissons à base de concentrés, riches en sucres ajoutés, augmentent de 37 % le risque d'AVC hémorragique – un risque qui triple avec deux verres par jour, en particulièrement chez les femmes. "Tous les jus de fruits ne se valent pas. Les jus fraîchement pressés apportent probablement plus de bénéfices", même s’ils restent trop sucrés, avertit le chercheur.

Pour préserver le cerveau, attention à l’excès de café

Sodas et jus concentrés ne seraient pas les seules boissons néfastes pour notre cerveau. D’après l’étude, la consommation excessive de café (plus de quatre tasses par jour) augmente le risque d'AVC de 37 %, alors que des quantités modérées n’ont pas d’effet notable. En revanche, le thé, notamment le thé noir et vert, réduit ce risque : boire trois à quatre tasses par jour de thé noir ou de thé vert diminue respectivement de 29 % et de 27 % le risque d'AVC. A noter toutefois que l’ajout de lait dans le thé pourrait annuler ces bienfaits, en réduisant l’action des antioxydants présents dans la boisson.

"Bien que l'hypertension reste le principal facteur de risque, notre style de vie, y compris nos choix de boissons, peut considérablement influencer notre santé cérébrale", résument les chercheurs. Alors, pour se désaltérer tout en protégeant son cerveau, pourquoi ne pas opter pour un verre d’eau ou du thé vert plutôt qu'une énième canette de soda ou tasse de café ?