Cerveau : la consommation régulière de sodas provoque des troubles de la mémoire

L'ESSENTIEL Les boissons sucrées et gazeuses à base de cola causent une augmentation du marqueur ROS (Reactive Oxygen Species) dans l'hippocampe.

Les sodas entraînent une modification de l'activité des enzymes oxydatives.

"La consommation de boissons gazeuses et sucrées a considérablement augmenté au cours des dernières décennies, principalement ceux à base de cola. Leur consommation excessive est associée à plusieurs maladies et au déclin cognitif, en particulier aux troubles de la mémoire", ont indiqué des scientifiques brésiliens et polonais.

Des rats suivis durant 67 jours

Dans le cadre de travaux publiés dans la revue Experimental Gerontology, ils ont évalué l'effet de la consommation de sodas sur les altérations comportementales et le stress oxydatif (à savoir une agression des cellules par des radicaux libres). Les auteurs ont mené les recherches auprès de rats mâles âgés de 2, 8 et 14 mois. Ils les ont répartis en différents groupes. Pendant 67 jours, l’équipe a donné seulement à un groupe du soda. Les autres rongeurs ont uniquement bu de l’eau. Dix jours avant la fin de l’essai, les chercheurs ont réalisé des tests comportementaux et de capacités.

"Au 68ème jour, les rats ont été tués, leur cortex frontal et leur hippocampe ont été disséqués pour l'analyse. (…) Le labyrinthe à bras radial et le labyrinthe en Y ont été utilisés pour évaluer la mémoire spatiale, le champ libre pour évaluer la mémoire d'accoutumance et l'évitement inhibiteur pour évaluer la mémoire aversive", peut-on lire dans les recherches.

Des troubles de la mémoire à différents âges

D’après les résultats, la consommation de sodas a entraîné l’apparition de troubles de la mémoire dans le labyrinthe à bras radial, le labyrinthe en Y et le champ libre chez les rats de 2 et 8 mois, mais pas chez ceux âgés de 14 mois. Selon les scientifiques, les travaux montrent que la consommation à long terme de boissons sucrées et gazeuses altère la mémoire et provoque un stress oxydatif.

"Les plus jeunes semblent être plus sensibles aux altérations du comportement provoquées par les boissons gazeuses et sucrées. Cependant, les sodas ont provoqué des altérations du système oxydatif à tous les âges évalués", a conclu l’équipe qui compte mener une étude auprès d’êtres humains.