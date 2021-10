Sodas «light» : attention à l'érosion dentaire

L'ESSENTIEL 85% des consommateurs de sodas light présentaient les cas les plus graves d'érosion dentaire.

Les parents n'ont cesse de le répéter aux enfants : "Pas trop de sodas, ça donne des caries !". C'est donc un fait notoire que boissons sucrées et santé dentaire ne font pas bon ménage. Si l'on ajoute à cela les risques de prise de poids, voire d'obésité, la balance ne penche clairement en la faveur de ces boissons.

D'où certainement le succès croissant des "diet sodas", c'est-à-dire des versions allégées de ces breuvages, où le sucre est par exemple remplacé par de l'aspartame. Or, les "sodas light" seraient peut-être pire, souligne une étude publiée vendredi 8 octobre dans le JDR Clinical and Translational Research et réalisée par des chercheurs de l'Université de Boston.

En se basant sur les habitudes alimentaires et les données relatives à la santé dentaire recueillies pendant environ un an dans le cadre d'une enquête nationale, les auteurs de ces travaux ont classé les participants à l'enquête dans la catégorie des grands consommateurs des boissons suivantes : sodas, eau, café/thé et boissons light.

Surveiller ses dents pour se protéger d'autres maladies

Bilan des courses : 85% des consommateurs de sodas light présentaient les cas les plus graves d'érosion dentaire. En comparaison, 83.9% des buveurs de café (ou de thé) présentaient une érosion dentaire importante, contre 78,9 % des buveurs d'eau. Les auteurs de cette étude suggèrent que les boissons light "pourraient être liées à des maladies systémiques".

La littérature scientifique a en effet démontré plusieurs liens entre une mauvaise santé dentaire et l'apparition de certaines pathologies, comme les troubles cardiaques et le diabète. Les infections de la gencive telles que la parodontite (qui peut conduire au déchaussement des dents si elle n'est pas traitée) sont également considérées comme des facteurs de risques de la maladie d'Alzheimer.

Entretenir son hygiène bucco-dentaire est donc primordial pour se maintenir en bonne santé et pas uniquement pour conserver un joli sourire !