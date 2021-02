Café : à partir de six tasses par jour attention, danger !

L'ESSENTIEL Trois milliards de tasses de café sont consommées chaque jour dans le monde

Les cafés à la française, les cafés grecs ou turcs et les cappucino sont ceux qui augmentent le plus le risque de maladie cardiovasculaire

Les études se suivent sur les effets du café sur la santé sans pout autant se ressembler. Les dernières publications étaient plutôt positives avec des bienfaits de cette boissons reconnus pour la concentration, l'audition, le diabète et même le cancer de la prostate. Attention malgré tout de ne pas en profiter pour en consommer à l'excés : un travail mené par des chercheurs de l'Université d'Australie du Sud vient de démontrer qu'à partir de six tasses de café par jour, on met sérieusement en danger sa santé cariovasculaire.

A cette dose, le café augmenterait en effet la quantité de lipides (graisses) dans le sang, un facteur bien connu du risque de maladie cardiaque. L'étude qui a été publiée dans le Clinical Nutrition Journal en janvier dernier a utilisé les données de plus de 350 000 participants à la biobanque britannique âgés de 37 à 73 ans. "Nous avons examiné les associations génétiques et phénotypiques entre entre la consommation de café et les profils lipidiques plasmatiques -les cholestérols et les graisses présents dans le sang- qui prouvent que la consommation habituelle de café contribue à un profil lipidique indésirable", explique Elina Hyppönen, auteure de ce travail.

Un composant du café élève le cholestérol

Un résultat qui n'étonne qu'à demi la chercheuse : "Les grains de café contiennent un composant très puissant, le cafestol, qui élève le cholestérol". Et, pas de chance pour les Français et d'autres habitués du café un peu fort, ce cafestol est principalement présent dans les cafés tels qu'ils sont consommés en France, dans les "expresso", les capuccino et dans les cafés grecs et turcs. Conséquence, boire régulièrement ce type de café à partir de six tasses par jour ou plus augmente fortement le risque de maladie cardiaque. En revanche, des cafés utilisés en solutions solubles instantanées sont beaucoup moins nocifs.

Prudence, donc, si vous faites partie des adeptes des 3 milliards de tasses de café consommées chaque jour dans le monde, que vous appréciez de le boire plutôt "serré" et que vous atteignez et dépassez cette dose de six tasses quotidiennes ! D'autant que, selon cette dernière étude, plus vous buvez de café, plus le risque de maladie cardiovasculaire augmente.