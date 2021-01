Boire du café réduit le risque de cancer de la prostate

L'ESSENTIEL Boire du café réduit le risque de développer le cancer de la prostate.

A chaque tasse de café rajoutée, les bénéfices augmentent jusqu'à un certain point.

Le café est connu pour ses multiples bienfaits. La troisième boisson la plus consommée au monde après l’eau et le thé possède des vertus pour le corps, la santé physique et mentale. Des chercheurs de l’université de Liaoning à Shenyang (Chine) indiquent que la consommation de plusieurs tasses de café par jour peut être liée à un risque moindre de développer un cancer de la prostate. Les résultats ont été publiés sur BMJ Open.

La graine aux multiples vertus

Le cancer de la prostate est le deuxième cancer le plus fréquent chez l’homme dans le monde et la sixième cause de décès par cancer chez les hommes. Près de trois quarts de ces cas surviennent dans les pays occidentalisés, à cause de l’alimentation de ces pays. Toutefois, depuis les années 1970 et l’extension du régime alimentaire occidental, la prévalence des cas augmente fortement dans les pays asiatiques notamment au Japon, à Singapour et en Chine.

Pour contrer les effets de l’alimentation sur le cancer de la prostate, le café est un bon allié. Pour s’en rendre compte, les chercheurs ont consulté les bases de données des études de cohorte pertinentes publiées sur le sujet jusqu'en septembre 2020 afin d’en faire une méta-analyse. Ces études, portant au total sur plus d’un million d’hommes, révèlent que seuls 57 732 d’entre eux ont développé un cancer de la prostate.

Des bons résultats face au cancer de la prostate

Pour que cela soit jugé efficace, le nombre de tasse de café ne doit cependant pas être trop élevée, au risque de devenir contre-productive sur d’autres aspects. Les chercheurs notent toutefois que le café a de bons effets sur l’organisme, notamment sur la métabolisation du glucose, les effets anti-inflammatoires et antioxydants, ainsi que sur les niveaux d'hormones sexuelles.

Selon les résultats des chercheurs, les plus gros consommateurs de café peuvent voir leur risque de connaître un cancer de la prostate diminuer de 9%. En moyenne, chaque tasse supplémentaire de café par jour réduit de près de 1% le risque de développer ce cancer. En affinant l'analyse au cancer de la prostate localisé et avancé, les résultats ont montré qu’une consommation élevée était associée à une réduction de 7% du risque de cancer de la prostate localisé, et de respectivement 12 à 16 % du risque de cancer de la prostate avancé et mortel.

“Cette étude suggère qu'une consommation accrue de café peut être associée à une réduction du risque de cancer de la prostate. Des recherches supplémentaires sont encore nécessaires pour explorer les mécanismes sous-jacents et les composés actifs du café. Si l'association s'avère être un effet causal, les hommes pourraient être encouragés à augmenter leur consommation de café afin de réduire potentiellement le risque de cancer de la prostate”, notent les chercheurs en conclusion.