Effet protecteur

Café : quelques tasses par jour diminuent la mortalité

La mortalité baisse de plus de 12 % chez les personnes buvant au moins une tasse de café par jour. La boisson protège notamment contre les cancers digestifs.

Cette fois, les chercheurs ont vu grand. De nombreuses études ont déjà montré des avantages spécifiques de la consommation régulière de café sur plusieurs pathologies, par exemple sur la prévention des cancers colorectaux. Cette fois, des experts Européens et Américains n’ont pas trié les grains : ils ont étudié son effet sur la mortalité générale de grandes cohortes réunissant ensemble plus de 700 000 personnes.

Et leurs résultats, publiés dans deux articles de la revue Annals of internal medicine, vont ravir les amateurs. La première, menée par des chercheurs du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) et de l’Imperial college de Londres (Royaume-Uni) a réuni les données de 520 000 personnes de 10 pays européens sur plus de 16 ans.





Trois tasses par jour

Sur l’ensemble de la cohorte et du temps de suivi, plus de 40 000 personnes sont décédées. En étudiant la consommation de café, les chercheurs ont observé que le nombre de décès chez les hommes buvant au moins trois tasses par jour était inférieur de 18 %, par rapport aux abstinents. C’est moins pour les femmes, avec un gain de seulement 8 %.

Le gain est le plus clair au niveau de la mortalité due aux cancers digestifs. Chez les femmes, il est substantiel, avec une baisse de 40 %, alors qu’elle est plus que divisée par deux chez les hommes (-65 %). Pour les maladies du foie, c’est encore plus spectaculaire : la mortalité est divisée par 5 (- 80 %) !

Les chercheurs ont aussi observé une baisse pour les maladies cardiovasculaires, notamment chez les femmes. Idem pour les suicides.





Le déca aussi

La deuxième étude, réalisée aux États-Unis sur 185 000 personnes de 45 à 75 ans, confirme ces résultats. La mortalité anticipée des personnes buvant au moins une tasse de café par jour est inférieure de 12 %, et même de 18 % à partir de trois tasses. Maladies cardiovasculaires, respiratoires, rénales, cancers et diabète font partie des pathologies qui perdent du terrain chez les accros.

Et, bonne nouvelle pour les plus nerveux : dans les deux études, les résultats sont aussi valables pour le café décaféiné.