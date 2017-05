Prévention

Cancer de la prostate : 3 tasses de café par jour réduisent le risque

Les hommes qui consomment 3 expressos ou plus par jour ont un risque de cancer de la prostate réduit de plus de 50 % par rapport aux autres.

Les amateurs de café ont une nouvelle raison de se délecter d’un expresso. Une étude publiée dans l’International Journal of Cancer suggère que ce café à l’italienne permet de réduire le risque de cancer de la prostate. Une action anti-tumorale de la caféine confirmée en laboratoire.

Les chercheurs de l'IRCCS Neuromed, l’Istituto Dermopatico dell'Immacolata de Rome et l’Institut italien pour la santé ont étudié l’état de santé et l’alimentation de plus de 7 000 hommes pendant 4 ans en moyenne. « En analysant leur consommation de café et l’incidence du cancer de la prostate, nous avons observé une nette réduction du risque de cancer de 53 % chez ceux consommant 3 tasses ou plus par jour », explique George Pounis, auteur de l’étude.

Pour confirmer les bienfaits du café, les chercheurs italiens ont poursuivi leurs travaux en laboratoire. Ils ont testés différents échantillons de café contenant de la caféine ou décaféinés sur des cellules cancéreuses de la prostate. Il apparaît que seulement le premier extrait de café a réussi à ralentir la progression de la tumeur et bloquer l’évolution en métastase. « Ces observations réalisés en laboratoire nous permettent de dire que les bénéfices observés chez les 7 000 participants sont davantage liés à la caféine que les autres substances retrouvées dans le café », relève Maria Benedetta Donati, directrice du laboratoire de médecine translationnelle.