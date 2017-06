Avec une consommation modérée

Thé ou café pour prévenir la fibrose hépatique

Boire une tasse de thé ou 3 tasses de café par jour protégerait contre les maladies chroniques du foie. Les molécules bénéfiques restent encore à découvrir.

La pause café ou le « tea time » des Britanniques auraient un effet protecteur contre les maladies du foie, rapportent des chercheurs néerlandais dans le Journal of Hepatholoy. L’équipe vient en effet de montrer que ces boissons aux nombreuses vertus préviendraient la fibrose hépatique.

« Des études épidémiologiques et expérimentales ont suggéré que le café a un effet bénéfique sur la production d’enzymes hépatiques, les hépatites virales, la stéatose non alcoolique (NASH), la cirrhose ou encore le cancer, a expliqué le Dr Sarwa Darwish Murad, hépatologue à l’hôpital universitaire Erasmus de Rotterdam. […] Le mécanisme est encore inconnu mais il semblerait que le café ait un fort pouvoir antioxydant. Nous étions curieux de découvrir si sa consommation avait des effets protecteurs chez des individus en bonne santé ».

Etude en vie réelle

Pour le savoir, les scientifiques ont scruté l’état de santé de 2 400 personnes âgées en moyenne de 66 ans vivant dans la banlieue de Rotterdam. Ils ont réalisé un bilan de santé complet et des examens du foie afin d’évaluer sa rigidité, signe de lésions. Un questionnaire a également été proposé aux volontaires pour mesurer la fréquence de consommation de plus de 300 produits, dont le café et le thé.

Les chercheurs ont décrit une consommation modérée de café entre 1 et 3 tasses, et fréquente au-delà de 3 tasses. Pour le thé, moins couramment consommé par les participants, la consommation a été prise en compte à partir d’une tasse.