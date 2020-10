Bienfaits et dangers : vous saurez tout sur le café

L'ESSENTIEL Au-delà de 400mg par jour, la caféine devient néfaste pour le corps, et même potentiellement mortelle une fois dépassés les 10g

Le café et sa caféine auraient beaucoup de bienfaits, pourvu que l'on respecte les doses.

La troisième boisson la plus consommée au monde n’a pas fini de nous surprendre. Des chercheurs de l’université d’Harvard (Etats-Unis) se sont penchés sur les bienfaits du café. Pour ce faire, ils ont passé en revue 95 études et méta-analyse sur le sujet avant de les compiler. Les résultats de leur étude ont été publiés le 23 juillet 2020 dans The New England journal of medicine.

Différents effets en fonction de sa préparation

Outre le fait d’accroître notre productivité, notre vigilance, de réduire le temps de réaction et de lutter contre la fatigue, la caféine peut également soulager la douleur, lorsqu’elle est ajoutée à un analgésique. Grâce à son côté stimulant, le café accélère également le rythme cardiaque et la pression artérielle. Le café permet également de brûler plus de calories tout en réduisant la sensation de faim.

Parmi les bienfaits du café, citons aussi le fait qu’il réduit le risque de diabète de type 2 et protège de la maladie de Parkinson. Selon les chercheurs, une consommation régulière de café (dans des doses modérées, soit entre deux et cinq petites tasses maximum par jour) réduirait les risques de dépression et de suicide, en agissant sur notre cerveau.

De même, la manière de préparer son café joue sur certaines molécules présentes à l’intérieur des grains, comme le cafestol. Cette molécule, présente exclusivement dans le café, élève légèrement le taux de cholestérol dans le sang. Toutefois, elle disparaît une fois filtrée par du papier. Ainsi, préparer son café avec une presse française ou le boire avec le marc au fond de la tasse comme le font les Turcs et les Grecs, élèvera votre taux de cholestérol, tandis que le café instantané ou celui sortant d’un percolateur n'aura pas d'effet.

Une boisson à consommer avec modération

Toutefois, selon les chercheurs, si le café est le principal carburant de beaucoup de personnes dans le monde pour démarrer leur journée, l’addiction à cette boisson peut être forte, ce qui en rendra le sevrage tout aussi désagréable. Elle peut provoquer des maux de tête, de la fatigue, une baisse de la vigilance, une humeur dépressive et des symptômes pouvant se rapprocher d’un état grippal dans certains cas. Toutefois, ces effets dureraient entre deux et neuf jours après l’arrêt total de la caféine, avant de disparaître complètement.

Notons cependant qu’à forte dose (entre 200 et 400mg par jour), la caféine peut provoquer de l’anxiété, notamment chez les personnes anxieuses de nature ou souffrant de troubles bipolaires. A des niveaux très élevés (à partir de 1,2g par jour) la caféine peut avoir des effets néfastes sur l’organisme, comme une insomnie, de la nervosité, un flot de pensées et de paroles ininterrompu et une agitation psychomotrice. Enfin, la caféine peut se révéler mortelle au-delà de 10g par jour; n’ayez crainte cependant, il faudrait absorber entre 75 et 100 tasses de café dans une seule journée pour atteindre cette dose. Si des cas mortels ont déjà eu lieu à cause d’une overdose de café, elle est généralement due à l’absorption du café sous plusieurs formes (boisson énergétique, suppléments en poudre, comprimés caféinés) et non pas juste à l’ingestion de plusieurs tasses de café.