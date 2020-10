Café : un allié minceur, mais exclusivement pour les femmes

L'ESSENTIEL Consommer du café ne serait pas juste bon contre les maladies cardiovasculaires mais permettrait aussi d'éviter l'accumulation de la graisse

Une thèse qui s'applique surtout pour les femmes entre 20-44 ans qui consomment entre 2 et 3 tasses quotidiennes et les 45-69 ans qui consomment plus de 4 tasses

absorptiométrie biphotonique à rayons X (DXA). Cette technique d'imagerie quantitative permet de différencier ces deux masses et de les visualiser dans le corps humain tout en dégageant très peu d’irradiation.

Café, allié minceur féminin ?

Pour aboutir à cette conclusion positive pour les consommatrices de café, les scientifiques ont utilisé la base de données "Enquête nationale sur l'examen de la santé et de la nutrition" (NHANES) menée aux États-Unis des vagues 2003-2004 et 2005-2006. Ils ont alors sélectionné les participants âgés de 20 à 69 ans qu'ils ont répartis en 6 groupes différents en fonction de leur déclaration de consommation de café - avec ou sans caféine - durant le questionnaire sur la fréquence des aliments : groupe 1 "aucune consommation de café", groupe 2 "aucune tasse à 1/4 par jour", groupe 3 "entre 1/4 et 1 tasse par jour", groupe 4 "1 tasse par jour", groupe 5 "2 à 3 tasses par jour" et groupe 6 "plus de 4 tasses par jour".



Après affinage des résultats en fonction de l'âge de la personne, ils ont comparé ces groupes entre eux en fonction des pourcentages de la graisse abdominale et globale observés via la DXA. Là, ils ont remarqué la corrélation entre le nombre de tasses bues par jour avec la diminution du pourcentage de graisse corporelle totale et de graisse abdominale, uniquement chez les femmes. Il semble, selon les chercheurs que celles qui tiennent le mieux leur ligne sont les 20-44 ans qui consomment entre 2 et 3 tasses par jour, et les 45-69 ans à plus de 4 tasses quotidiennes. Cette relation vertueuse entre baisse de masse graisseuse et café n'est pas significative chez les hommes. Cependant, l'étude note une légère diminution du pourcentage de graisse globale et abdominale entre les 20-44 ans entre 2 et 3 tasses par jour et ceux qui n'en boivent jamais.