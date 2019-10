Les sodas favorisent l’érosion dentaire chez les personnes obèses

Les sodas et autres boissons sucrées ont mauvaise réputation. Favorisant l’obésité, certains cancers et les dommages au foie, ils sont aussi en partie responsables de la mauvaise santé bucco-dentaire des personnes obèses.

C’est ce que met en lumière une nouvelle étude menée par le King’s College de Londres et publiée dans la revue Clinical Oral Investigations. Ses auteurs ont établi un lien formel entre la consommation de sodas et boissons sucrées et l’érosion de l’émail dentaire et de la dentine chez les personnes obèses.

“C'est la nature acide de certaines boissons, comme les boissons gazeuses et les jus de fruits acides, qui provoque l'usure dentaire”, explique ainsi le Dr Saoirse O'Toole, auteure principale de ces nouveaux travaux.

Un effet global sur l’organisme

Classée au troisième rang des maladies dentaires après les caries et les maladies des gencives, l’usure dentaire est favorisée par la consommation régulière de boissons et d’aliments acides. Les personnes obèses présentent aussi d’autres facteurs de risque, comme la probabilité accrue de reflux gastriques, qui ont aussi été pris en compte dans cette étude.

Cette usure prématurée des dents due au ramollissement de l'émail dentaire par les acides alimentaires ou gastriques. Elle se produit lorsque la couche externe de la dent, appelée émail, se dissout progressivement. Cela peut entraîner des changements dans la forme ou l'apparence des dents. Elles peuvent aussi devenir sensibles et douloureuses au contact d’aliments et de boissons chaudes ou froides.

Pour établir un lien formel entre obésité et érosion de l’émail et de la dentine, les chercheurs se sont appuyés sur les données de la National Health and Nutrition Examination Survey 2003-2004, un vaste programme d’études conçu pour évaluer la santé et l’état nutritionnel des adultes et des enfants aux États-Unis. Ils ont analysé un échantillon de 3 542 patients, pour lesquels des relevés de l’indice de masse corporelle (IMC) et du niveau d’usure dentaire ont été faits.

Pour le Dr O’Toole, ces résultats constituent “un message important pour les patients obèses qui consomment des calories par le biais de boissons sucrées acides. Ces boissons peuvent endommager leur corps et leurs dents. Il y a aussi un message important pour les dentistes. Nous devrions demander à nos patients qui sont obèses et qui ont des dents de porter les calories qu'ils boivent, car cela peut avoir un effet sur l'ensemble de leur organisme, et pas seulement sur leurs dents.”

Changer ses habitudes alimentaires pour préserver ses dents

Les auteurs de l’étude rappellent que l’usure de l’émail dentaire et de la dentine, c’est-à-dire du tissu se trouvant sous l’émail et constituant la majeure partie de la dent, peut non seulement impacter la qualité de vie, mais aussi entraîner des procédures de chirurgie dentaire coûteuses, qui dépassent parfois les 30 000 livres par patient, soit près de 35 000 euros.

D’où l’importance de changer ses habitudes de consommation pour éviter l’érosion dentaire.