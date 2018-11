Salade césar, sodas light... : attention aux faux amis pendant votre régime

Vous suivez un régime depuis quelque temps mais vous ne perdez pas de poids ? Il est possible que certains aliments ou habitudes agissent comme des faux amis sur votre organisme. Sodas light, salade en sauce, plats préparés 0%, crèmes allégées... : si vous voulez perdre du poids, mieux vaut les chasser de vos placards.

Attention aux produits transformés

Certains snacks semblent sains, comme les barres de céréales ou les mueslis. Composés de céréales, fruits secs, parfois de chocolat, ils sont (en apparence) les alliés d’un régime équilibré. Mais un coup d’oeil à la composition de ces produits peut vous faire déchanter. Ces aliments transformés sont souvent très sucrés. Il est préférable de privilégier les fruits, fruits secs, les graines et tous les autres en-cas pas ou peu transformés.

Cela s'applique à tous les plats salés ou sucrés industriels. Même lorsqu'il est indiqué qu'ils sont allégés, ils sont à consommer avec vigilance car ces produits sont souvent enrichis en matière grasse, en sucre ou en sel. Les jus de fruits sont aussi souvent trompeurs, y compris ceux qui ne contiennent pas de sucres ajoutés : les fruits perdent en effet leurs vitamines et minéraux après avoir été pressés. Les consommer entiers permet au contraire de conserver tout leur intérêt nutritionnel.

La salade, ennemie ou amie ?

En optant pour une salade, on a souvent l'impression de manger un plat sain et équilibré, mais certaines sont plus grasses qu'on ne le pense. La salade césar en est un bon exemple : elle contient de la sauce riche en matières grasses, du parmesan, des croutons et au final peu de légumes. En 2016, des chercheurs canadiens ont même montré que certaines salades chez Mac Donald's étaient plus caloriques que les hamburgers. Avant de se jeter sur ces plats, mieux vaut donc vérifier l’assaisonnement et la composition.

Les produits light augmentent le risque d’obésité

Un Français sur cinq consomme de l’aspartame, un faux sucre souvent utilisé pour sucrer les produits light. Ces additifs permettent de réduire l'apport calorique, mais ils sont en réalité de faux alliés à long terme. Des chercheurs américains ont prouvé dans une étude que la consommation de ces produits perturbe l’organisme et favorisent la prise de poids.

La seule manière durable de perdre du poids

Perdre du poids durablement est possible mais nécessite de respecter certaines règles. Il faut manger équilibré, en consommant des fruits, des légumes, des protéines et des féculents, boire de l’eau plutôt que des sodas (mêmes allégés), éviter le grignotage et faire de l’exercice physique régulièrement. Les repas pris à toute vitesse sont également à proscrire : lorsque l'on mange trop rapidement, le cerveau n'envoie pas le signal de la satiété à l'organisme. Quand tout cela devient trop compliqué, il ne faut pas hésiter à consulter un diététicien/nutritionniste pour être mieux accompagné dans la perte de poids.