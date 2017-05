Des capteurs intégrés

Les chercheurs ont ensuite identifié une partie du mécanisme qui inactive ces AGRP. Par l’action d’une molécule complexe, mTORC1, ils reçoivent des informations sur la quantité de calories reçue. Cette protéine joue en effet le rôle de capteur de nutriments, et permet d’établir un équilibre entre énergie disponible et les apports par l’alimentation.

Pour résumer, quand nous faisons un régime, les molécules mTORC1 repèrent un déséquilibre entre la graisse disponible et les calories apportées par l’alimentation, et s'inquiète de la pérennité de l'apport en énergie. Les neurones AGRP repèrent le problème, et diminuent la quantité de graisses brulées.

En plus d’expliquer pourquoi la perte de poids est parfois si compliquée, ces résultats ouvrent la voie vers d’éventuelles aides à la perte de poids, ciblant les neurones AGRP ou les molécules mTORC1. « Cette étude pourrait aider dans le développement ou l’amélioration de thérapies destinées à la réduction des excès alimentaires et de l’obésité, estime le Dr Luke Burke, l’un des auteurs de l’étude, publiée dans le journal eLife. En attendant, la meilleure solution pour perdre du poids, au moins pour les personnes en surpoids modéré, reste une combinaison d’exercice physique et de réduction modérée de l’apport en calories. »