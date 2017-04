Votre encéphale estime donc votre poids idéal en fonction de votre patrimoine génétique mais aussi de vos expériences de vie. Et c’est peut-être là qu'une lueur d’espoir renaît.

Tout n’est pas perdu en effet. Votre génétique est ce qu’elle est, mais pour le reste vous avez encore la main. Pas la peine cependant d’essayer d’être plus malin que votre cerveau ! Ce n’est pas en vous affamant qu’il finira par entendre raison et vous amènera à ce que vous, vous considérez comme votre poids idéal. Au contraire !

Du bon sens

Selon Sandra Aamodt, 15 études sur le long terme concluent que les personnes qui font des régimes ont plus de risques de devenir obèses que celles qui ne s’imposent pas de diète. Risque encore plus marqué si le poids de départ était « normal ». Privé de ressources, le cerveau passe en « mode éco » et l’organisme tourne au ralenti pour dépenser moins d’énergie. Une adaptation qui malheureusement se maintiendrait longtemps, y compris lorsque le régime est fini et que les calories ingérées repartent à la hausse.

Pour Sandra Aamodt, la meilleure solution pour stabiliser son poids tient à quelques principes, certes de bons sens, mais que l’on a de plus en plus de mal à appliquer pourtant. Le premier consiste à ne manger que lorsque l’on a faim, et à sa faim. Ni plus, ni moins. Ensuite il faut bouger tous les jours. Vous n’atteindrez peut-être pas le poids dont vous rêviez mais vous serez sans doute plus près de celui que votre cerveau estime lui idéal, et surtout vous serez en meilleure santé.