Des résultats équilibrés

Après un an de régime – six mois de perte de poids, et six mois de maintien – les personnes ayant jeûné avaient perdu en moyenne 6 % de masse corporelle, contre 5,3 % chez celles qui avaient subi un régime classique. Une différence que les chercheurs n’ont pas estimée significative.

Afin d’évaluer l’intérêt du jeûne alterné, les chercheurs se sont également intéressés à des indicateurs de risques cardiovasculaires. Et là encore, pas de différence significative à long terme : la santé cardiovasculaire des participants s’est améliorée, mais de manière identique, quelle que soit la méthode de perte de poids.





Le jeûne comme option

Seule petite différence : au cours de l’année de régime, 38 % des jeûneurs ont abandonné l’expérience, contre 29 % dans le groupe hypocalorique (et 26 % dans le groupe contrôle). Une différence qui peut s’expliquer par un manque de satisfaction alimentaire supérieur rapporté par les premiers.

Dans l’ensemble, la mode du jeûne alterné semble donc se justifier. Pour ceux qui ne parviennent pas à maintenir un régime classique, il peut représenter une alternative intéressante. En plus, les jours de jeûne sont plus économiques en argent et en temps de cuisine !