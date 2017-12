Sodas, smoothies

Il n’y a plus de doutes sur le lien entre boissons sucrées et obésité

Selon l’analyse de trente études sur le lien entre surpoids et consommation de boissons avec des sucres ajoutés, la quasi-totalité d’entre elles montre que leur consommation peut conduire à un surpoids ou à l’obésité.

Sodas, jus sucrés et autres boissons contenant du sucre, il est couramment admis que ces produits sont plutôt néfastes pour la santé. Des chercheurs ont rassemblé trente études sur ces boissons sucrées. Leur consommation serait associée au surpoids et à l’obésité.

Les résultats de cette étude ont été publiés dans Obesity facts, une revue de la European Association for the Study of Obesity. Les résultats de 30 recherches récentes ont été compilés et comparés. Rassemblant près de 250 000 participants, elles prouvent l’existence d’un lien direct entre la consommation de ce type de boissons et le surpoids. 93% d’entre elles montrent une corrélation entre ces boissons et la prise de poids.

Un défaut des politiques publiques

D’autres facteurs peuvent bien sûr jouer sur la prise de poids, mais les résultats de cette compilation d’études penchent en faveur d’un effet indépendant des boissons contenant des sucres ajoutés.

Dans de nombreux pays, les actions des Etats et gouvernements pour alerter les populations sur les dangers de ce type de boissons sont limitées. Les chercheurs appellent à des politiques de santé publique à ce sujet, pour réduire la consommation de ces boissons contenant de nombreux sucres ajoutés. A la place, il faut encourager la consommation d’eau. Un rapport d’Euromonitor International montre que 19 pays dans le monde ont instauré des taxes sur les boissons ou les aliments.

En France, les députés ont adopté à l’automne une nouvelle loi sur les sodas. Ils seront désormais taxés en fonction de la quantité de sucre ajouté qu’ils contiennent.