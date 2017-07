Faire de l’eau la priorité

Les chercheurs ont aussi constaté que les modifications de l’environnement sont plus efficaces. Placer des fontaines à eau dans les couloirs de l’école, par exemple, ou encore proposer régulièrement des alternatives aux boissons sucrées. L’idée est simple : faire de l’eau le produit privilégié.

Côté adultes, l’approche est plus complexe. Ils reçoivent des conseils nutritionnels, apprennent à déchiffrer les étiquetages, choisir des alternatives plus saines… La logistique est plus lourde et l’environnement reste difficile à gérer. « Le manque d’efficacité des interventions chez l’adulte est inquiétant », concède le Pr Janet Cade, également signataire de la publication.

C’est bien le cœur du problème. Les projets ponctuels peuvent s’avérer positifs, mais d’autres mesures doivent être proposées afin d’obtenir des résultats durables. Sur ce point, l’amélioration est absolument nécessaire.

« On estime que les enfants et les adultes tirent un quart de leurs apports en sucres des boissons sucrées », chiffre le Dr Charlotte Evans, co-auteur de la revue. Or, une consommation excessive favorise le développement de maladies chroniques, à la fois cardiovasculaires et métaboliques.