Selon Foodwatch

Capri-Sun : très peu de fruits, beaucoup trop de sucre

L’ONG Foodwatch dénonce le marketing agressif envers les enfants et les taux de sucres trop élevés des boissons Capri-sun.

Capri-sun, épinglé par Foodwatch. La marque de boisson pour enfants fait l’objet d’une campagne de la part de l’ONG qui dénonce les quantités excessives de sucres contenu dans le produit, pourtant présenté comme sain. « Son emballage montre pas moins de sept fruits qui sont en fait présents en faible quantité. En revanche elle contient autant, voire plus de sucre que certains sodas », écrit-elle dans un communiqué.

Une poche de jus contiendraient ainsi 19g de sucre – soit plus qu’un Fanta Orange – pour seulement 12 % de jus de fruits à base de concentré. « La quantité de sucre contenue dans cette boisson est pourtant en total désaccord avec la communication de la marque, qui veut donner l’image d’une boisson adaptée aux plus jeunes », dénonce encore Foodwatch.





Sucre et marketing

De fait, l’ONG déplore le marketing déployé par la marque à l’égard des enfants, cibles directes de ces produits. « Rappelons que l’OMS recommande l’interdiction pure et simple du marketing pour des produits aussi sucrés ».

Les dernières recommandations de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) préconisent une quantité de sucres libres inférieure à 10 % de l’apport calorique journalier pour un adulte, et même idéalement 5 %, soit 25g de sucres (6 cuillères à café). « Avec une seule poche de Capri-Sun on atteint pratiquement cette limite ! », déplore l’ONG.

Une pétition a été lancée afin de pousser Capri-Sun à modifier sa stratégie de communication et à renforcer la transparence vis à vis du contenu de ses boissons. « Foodwatch exige que le fabricant modifie l’emballage ou la recette, pour plus de transparence et de cohérence. Par ailleurs, le matraquage marketing en direction des enfants doit cesser ».