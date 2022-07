Consommer des compotes en gourde revient à boire des sodas !

L'ESSENTIEL D’après les dentistes, il n’existe pas de différence entre le sucre ajouté et le sucre naturel pour les dents.

Près de 40 % des produits examinés étaient commercialisés pour les enfants de quatre mois et plus.

Parmi 73 aliments sucrés destinés aux bébés et aux jeunes enfants, seuls six produits obtenaient une étiquette verte, soit faible en sucres.

Pomme, fraise, banane, abricot… Les compotes, consommées lors du goûter, seraient dangereuses pour la santé bucco-dentaire des tout-petits. Selon la British Dental Association (soit l’association des dentistes britanniques), les petites gourdes de compote de fruits présenteraient des "niveaux obscènes de sucre". Pour parvenir à cette découverte, les spécialistes ont passé au crible 109 compotes en gourdes destinées aux enfants âgés de moins de 12 mois.

De longs contacts avec les dents de lait

D’après leur analyse, plus d'un quart des produits contenaient plus de sucre en volume qu’un Coca-Cola. Les compotes étudiées contenaient jusqu'à deux tiers de l'apport journalier recommandé en sucre d'un adulte. Plus des deux tiers des produits examinés dépassaient le seuil de 5 g de sucre par 100 ml fixé pour la taxe sur le sucre appliquée aux boissons, ont précisé les dentistes.

Les compotes en gourde ont gagné en popularité auprès des parents, en raison de leur commodité. Problème : ces gourdes aux fruits sont consommées directement à la bouche. "Le contenu est souvent aspiré directement de la pochette, ce qui fait que les aliments passent plus de temps en contact avec les dents de lait, au moment où elles font leur apparition, et les expose au risque d'érosion et de carie", ont signalé les praticiens.

Ne pas manger les compotes à partir du sachet

Selon l’association des dentistes britanniques, les nourrissons doivent être initiés à la consommation de boissons dans une tasse ou un gobelet qu'à partir de 12 mois. Il est recommandé d'utiliser des tasses avec un couvercle ouvert plutôt que ceux munis d'un embout, afin d'éviter que les bébés aient à téter. "La BDA a déploré le manque de messages clairs de la part des fabricants concernant la nécessité de ne pas consommer les produits directement à partir du sachet, que ce soit sur l'emballage ou dans leur communication", peut-on lire dans un communiqué.

"La carie dentaire est la première cause d'admission à l'hôpital chez les jeunes enfants, et le sucre est à l'origine de cette épidémie. Ces produits risquent malheureusement d’avoir un impact sur la prochaine génération avant même qu'elle ne sache marcher. (…) Les ministres doivent veiller à ce que le sucre ne devienne pas le nouveau tabac", ont conclu les médecins.