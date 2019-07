Cancer : boire des sodas et des jus de fruits augmente le risque

Dangereuses pour le foie, accusées d’augmenter le risque d’AVC ou de favoriser l’obésité : les boissons sucrées sont pointées du doigt. Une nouvelle étude met en lien la consommation de ces breuvages et le risque de cancer. Les résultats ont été publiés dans le British Medical Journal.

La recherche a été menée par des chercheurs français de l’Equipe de Recherche en Epidémiologie Nutritionnelle (EREN / Inserm / Inra / Cnam / Université Paris 13). Pour réaliser leurs travaux, ils se sont basés sur la cohorte NutriNet-Santé. Cette dernière a été créé en 2009 pour analyser les relations entre santé et alimentation. Près de 160 000 participants ont répondu aux questionnaires sur le site internet.

This study reports a possible association between higher consumption of sugary drinks and an increased risk of cancer. While cautious interpretation is needed, the findings support existing recommendations to limit sugary drink consumption, say researchers https://t.co/FtmeMI4sei