Eliminer sodas et boissons light

A l’issue de cette décennie, les chercheurs ont noté 97 cas d’AVC, dont la grande majorité était due à l’obstruction d’une artère, et 81 cas de démence, dont 63 cas de maladie d’Alzheimer. L’analyse révèle alors un lien entre la fréquence de consommation de boissons sucrées artificiellement et la survenue de ces pathologies graves. « Nos résultats indiquent une association entre une importante consommation de sodas et l’atrophie cérébrale, incluant un volume cérébral plus petit et une moins bonne mémoire, rapporte le Dr Matthew Pase. Nous avons aussi trouvé que boire ces breuvages tous les jours multiplie par 3 le risque de faire un AVC mais aussi de développer une démence ». Et la dose est faible : il suffit d’un verre par jour pour voir le risque de ces maladies s’envoler.

L’excès de sucre est connu depuis longtemps pour accroître les risques de maladies métaboliques comme le diabète ou l’obésité. Il en va de même des boissons dîtes light qui contiennent des édulcorants (aspartame ou sucralose) plutôt que du sucre. Or ces pathologies font le lit des maladies du cœur et des vaisseaux sanguins, mais aussi les troubles neurodégénératifs.

« Au regard du nombre de personnes consommant ces boissons light, il faut poursuivre ces travaux. Et bien que nous n’ayons pas trouvé d’association entre les AVC ou la démence et les sodas, cela ne veut certainement pas dire qu’ils représentent une option plus saine. Nous recommandons vivement aux gens de boire de l’eau plutôt que ces breuvages sucrées ou édulcorées », insiste le Dr Pase.