Café et risque de démence : combien de tasses sont néfastes selon votre sexe ?

L'ESSENTIEL Selon une étude, la corrélation entre les risques de déclin cognitif et le café, varie en fonction du type de préparation et du genre de la personne.

Les chercheurs ont constaté que prendre quotidiennement plus de huit tasses de café bouilli était associé à un risque accru de démence chez les femmes, mais pas chez les hommes.

En moyenne, le risque de maladie d'Alzheimer est accru à partir de six tasses ou plus de café bouilli.

Parce qu'il est riche en antioxydants, on prête des propriétés anti-inflammatoires intéressantes au café. Toutefois, il semblerait qu'il ne faille pas abuser des bonnes choses, comme le rappelle une étude parue dans Nutriment le 25 mai 2023. Les chercheurs montrent que le nectar noir peut augmenter les risques de démence ou de maladie d'Alzheimer en fonction du sexe du buveur ou du mode de préparation (bouilli, filtré) de la boisson.

Café : le type de préparation joue sur les risques de démence

En analysant les habitudes de consommation de café de 8.758 personnes de plus de 40 ans suivies sur une période moyenne de 22 ans, des chercheurs norvégiens ont découvert que l'impact du café sur la santé cognitive dépend du type de café. Par exemple, une consommation quotidienne de six tasses ou plus de café bouilli (boisson non filtrée comme par exemple le café turc ou préparé avec une cafetière à piston) peut augmenter le risque de démence et de maladie d'Alzheimer. Cette association négative n'était observée qu'à partir de plus de huit tasses pour le café filtré.

De plus, boire entre quatre et sept tasses de café bouilli par jour était associée à un risque accru de troubles cognitifs légers (MCI), qui sont souvent considérés comme un précurseur de la maladie d'Alzheimer et d'autres formes de démence. Toutefois, il n'a pas été établie de corrélation significative entre la consommation d'autres types de café et le risque de MCI et de maladie d'Alzheimer.

Démence : le café plus néfaste pour les femmes

Par ailleurs, l'étude montrait que le café avait aussi des effets différents selon le genre de l'amateur. En effet, si la consommation quotidienne de quatre à cinq tasses de café standards était associée à un risque réduit de démence chez les hommes, les femmes ne présentaient pas de diminution des risques avec ce type de boisson.

De plus, les chercheurs ont constaté que prendre quotidiennement plus de huit tasses de café bouilli était associé à un risque plus élevé de démence chez les femmes, mais pas chez les hommes.

Mais, le sexe n'est pas le seul élément pouvant rentrer dans l'équation. En effet, la consommation quotidienne de six à sept tasses de café bouilli était associée à un risque accru de démence chez les non-porteurs du gène ApoE4, mais pas chez les porteurs d'ApoE4.

"Étant donné que le café et le thé sont parmi les boissons les plus consommées dans le monde et que le déclin cognitif est courant chez les personnes âgées, les avantages ou les risques potentiels mineurs pour la santé associés à la consommation de café et de thé pourraient avoir un effet significatif sur la santé publique. Des études d'intervention à long terme sont nécessaires pour démêler la relation possible entre la consommation de café, le risque de démence, le type de café, le sexe et le statut de porteur d'ApoE4", concluent les scientifiques.