Café : ce que vos marques préférées contiennent vraiment

Qu’il soit moulu, en grain ou en dosette... le café a de nombreux aficionados. 60 millions de consommateurs a analysé 51 cafés de grandes marques ainsi que des références de distributeurs pour vérifier leur qualité. Dans le dernier numéro de son magazine, l'organisation a entre autres recherché des traces de pesticides, d’objets étrangers ou des polluants.

Des substances cancérogènes dans certains cafés

Si vous êtes un amateur du petit caoua, vous pouvez être rassuré sur un point : aucun résidu de pesticides n’a été détecté dans les échantillons testés. "L’une des explications tient à la torréfaction : elle nécessite une température élevée (aux alentours de 200 °C), qui détruit ou volatilise la plupart des molécules de pesticides", note l’association.

Pour les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), dont les taux ne sont pas réglementés dans le café (contrairement aux huiles), les résultats sont plus en demi-teinte. Si la majorité des produits affichent des niveaux très bas et sans danger pour ces composés cancérogènes, il y a quelques mauvais élèves : les capsules Planteur des tropiques (Intermarché) et Carte noire, la capsule décaféinée L’Or. La marque de café en grain Naturela abrite dix fois plus de HAP que ses concurrents. Pour le café moulu, attention à Grand’mère. La marque affiche "une valeur considérée illégale pour les huiles et matières grasses", prévient le magazine 60 millions de consommateurs dans son article. Il précise toutefois que "le café contient très peu de matières grasses, les risques sanitaires sont plus que limités".

Le taux d’acrylamide, substance qui se forme pendant la torréfaction et soupçonnée d’être cancérogène, a également été vérifié. Les 51 café sont en deçà de la limite maximale autorisée de 400 µg/kg. Mais, quelques produits se sont révélés légèrement contaminés. Les taux étaient compris entre 78 µg/kg pour la capsule Auchan bio et 345 µg/kg pour la dosette Lavazza.

Des fragments d’insectes retrouvés dans le café

Pour réduire leur consommation de caféine, de nombreuses personnes optent pour un “déca”. Toutefois, plusieurs références surpassent le taux limite de 0,1 % du poids sec fixé. 4 produits vont au-delà de la moitié du seuil autorisé (500 mg/kg de café torréfié). Néanmoins, pas de panique. Pour une tasse, cela représente seulement 2 à 5 mg de caféine (contre 75-100 mg pour un café standard).

Autre découverte inoffensive, mais peu ragoûtante. La recherche de corps étrangers dans les cafés en grain et moulus a révélé de nombreux fragments d’insectes. Les analyses en ont compté jusqu’à 80 dans le café moulu Bellarom de Lidl et 83 dans le café en grains Alter Eco.